شهادت ۱۰ خبرنگار یمنی در حمله رژیم صهیونیستی به صنعا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه خبرنگاران یمن در بیانیهای اعلام کرد: حملات هوایی روز چهارشنبه رژیم صهیونیستی به صنعا و استان الجوف دهها قربانی برجای گذاشت و در میان جانباختگان، ۱۰ خبرنگار و فعال رسانهای حضور دارند که در مقر روزنامه «۲۶ سپتامبر» مشغول به کار بودند.
طبق گزارش وبگاه «عربی۲۱»، این اتحادیه با اعلام اسامی این ۱۰ خبرنگار شهید اعلام کرد که «منصور الأنسی» خبرنگار یمنی نیز میان مجروحان است.
اتحادیه خبرنگاران یمن این حمله را «جنایت جنگی» توصیف کرده و خواستار محکومیت بینالمللی و تضمین امنیت خبرنگاران و رسانهها شده است.
منابع محلی گزارش دادهاند که بمباران مقر «اداره تبلیغات و ارشاد معنوی» در منطقه التحریر صنعا را هدف قرار داده؛ جایی که دفاتر روزنامههای «۲۶ سپتامبر» و «الیمن» و یک چاپخانه محلی نیز در آن مستقر بودهاند.
طبق گزارش منابع یمنی، مجموع حملات چهارشنبه به صنعا و الجوف دستکم ۱۶۶ شهید و زخمی بر جای گذاشته است.
