به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله در بیانیه‌ای در مورد حمله رژیم اشغالگر به هیئت رهبری حماس در دوحه اعلام کرد: حزب‌الله به شدت حمله خائنانه اسرائیل که هیئت رهبری مذاکره‌کننده جنبش مقاومت اسلامی (حماس) را در جریان نشستی در دوحه هدف قرار داد، محکوم می‌کند. حزب‌الله همچنین نقض حاکمیت کشور برادر قطر را تقبیح می‌کند.

حزب الله خاطرنشان کرد: این جنایت بزدلانه تنها خباثت و پستی رژیم صهیونیستی را ثابت می‌کند که سطح جدیدی از جنایت و بی‌توجهی آن به تمام قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، بی‌احترامی به حاکمیت کشورها و اصرار آن بر نقض و هتک حرمت آن با حمایت آشکار آمریکا، هر زمان و هر طور که بخواهد، بدون هیچ گونه محدودیت یا بازدارنده‌ای را به جهانیان نشان می‌دهد.

حزب الله تاکید کرد: این حمله محکوم شده جلسه رهبران که قرار بود برای بررسی پیشنهاد اخیر آمریکا باشد، به صراحت تأکیدی بر این است که این رژیم جنایتکار به دنبال مذاکره یا راه‌حل نیست، بلکه طرح‌های خونین خود را که بر مبنای کشتار، ویرانی و تخریب است، حتی به قیمت جان همه اسیران خود دنبال می‌کند.

حزب الله خاطرنشان کرد: این پیامی آشکار و اعلام شفاف برنامه ریزی‌های این رژیم جهت قتل عام، خونریزی، کوچ اجباری، تخریب سیستماتیک و نسل کشی است که قصد دارد علیه مردم غزه و کرانه باختری و همچنین کشورهای منطقه مرتکب شود.

حزب الله افزود: ما از کشورهای عربی و اسلامی و جامعه جهانی با تمام نهادهای آن می‌خواهیم که برای توقف قتل عام‌های روزانه این رژیم جنایتکار و پاسخگو کردن آن فوراً اقدام کنند.

حزب الله تاکید کرد: آنها نباید صرفاً به محکوم و تقبیح کردن بسنده کنند و باید تمام روابط خود را با این رژیم غاصب قطع کنند. آنها باید فوراً به هر طریقی به آمریکا فشار بیاورند تا حمایت بی‌پایان خود از دشمن را متوقف کند؛ قبل از اینکه پروژه‌های استعماری آن که آشکارا در برابر دیدگان تمام جهانیان اعلام می‌کند، به یک واقعیت تحمیلی تبدیل شود که منطقه و مردم آن را ویران کند.

حزب‌الله اظهار کرد: این تجاوز تنها پایبندی مردم فلسطین به گزینه مقاومت و عزم آنها برای دفاع از سرزمین خود و دستیابی به پیروزی، صرف نظر از جانفشانی‌ها را افزایش خواهد داد.

..............................

پایان پیام/