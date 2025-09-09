اولین واکنش قطر به حمله اسرائیل به قطر: تحقیقات در بالاترین سطح در حال انجام است!!!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از الجزیره، قطر حمله «بزدلانه» اسرائیل به حماس در دوحه را محکوم کرد. ماجد الانصاری، سخنگوی وزیر امور خارجه قطر، در بیانیهای اعلام کرد که این کشور این حمله را که به گفته او علیه ساختمانهای مسکونی محل سکونت چندین عضو دفتر سیاسی حماس انجام شده است، «به شدیدترین لحن محکوم میکند».
در این بیانیه آمده است: «این حمله جنایتکارانه نقض آشکار همه قوانین و هنجارهای بینالمللی و تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت قطریها و ساکنان قطر است. دولت قطر ضمن محکومیت شدید این حمله، تأکید میکند که این رفتار بیملاحظه اسرائیل و ادامه دخالت آن در امنیت منطقهای و همچنین هرگونه اقدامی که امنیت و حاکمیت آن را هدف قرار دهد، تحمل نخواهد کرد. تحقیقات در بالاترین سطح در حال انجام است و جزئیات بیشتر به محض دسترسی اعلام خواهد شد.»
