خبر فوری | وقوع بیش از ۱۰ انفجار در قطر / هدف حملات، سران حماس در دوحه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دقایقی پیش اسرائیل در قطر عملیات تروریستی انجام داد.
منابع خبری از وقوع چندین انفجار در مرکز شهر دوحه، پایتخت قطر، خبر دادند.
ستونهای دود از منطقه «کتارا» در دوحه به آسمان برخاسته است.
منابع عبریزبان مدعی شدند که جنگندههای رژیم صهیونیستی مناطقی در پایتخت قطر، دوحه را هدف حمله قرار دادهاند.
به ادعای این منابع، هدف حملات، مقامات ارشد جنبش حماس بودهاند.
تا این لحظه بیشتر از 10 انفجار گزارش شده است.
رسانههای صهیونیستی: خلیل الحیة هدف اصلی حمله به دوحه بود
رسانههای عبری اعلام کردند که خلیل الحیة، رهبر موقت و از اعضای ارشد تیم مذاکرهکننده جنبش حماس، هدف اصلی حملات امروز در دوحه، پایتخت قطر بوده است.
