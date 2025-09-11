نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی در دوحه قطر / در این نشست نحوه پاسخ به اسرائیل مشخص خواهد شد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قطر روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده میزبان اجلاس اضطراری کشورهای عربی- اسلامی به منظور بررسی حمله اسرائیل به دوحه خواهد بود.

بر این اساس، خبرگزاری رسمی قطر اعلام کرد که پایتخت این کشور یکشنبه و دوشنبه میزبان این نشست فوق‌العاده است.

دستور کار اصلی این نشست، بررسی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر عنوان شده است.

این در حالیست که رژیم صهیونیستی سه شنبه به محل اقامت شماری از مقامات حماس در دوحه حمله کرد.

