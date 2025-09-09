  1. صفحه اصلی
۵ نفر از حماس در حمله تروریستی اسرائیل به قطر، به شهادت رسیدند + تصاویر

۱۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۴
کد خبر: 1725476
۵ نفر از حماس در حمله تروریستی اسرائیل به قطر، به شهادت رسیدند + تصاویر

در حمله رژیم صهیونیستی به نشست رهبران حماس در دوحه پنج نفر به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حمله رژیم صهیونیستی به نشست رهبران حماس در پایتخت قطر، پنج نفر به شهادت رسیدند.

طبق گزارش خبرگزاری شهاب که نزدیک به جنبش حماس است، اسامی آن‌ها به شرح زیر اعلام شده است:

۱- شهید جهاد لبد (ابو بلال) مدیر دفتر «خلیل الحیه» رئیس هیئت مذاکره کننده حماس

۲- شهید همام الحیه، پسر خلیل الحیه

۳- شهید عبدالله عبدالواحد (ابو خلیل) همراه «باسم نعیم» از رهبران حماس

۴- شهید مومن حسونه (ابوعمر) همراه

۵- شهید احمد عبدالمالک (ابو مالک) همراه

۵ نفر از حماس در حمله تروریستی اسرائیل به قطر، به شهادت رسیدند + تصاویر

در این راستا، «سهیل الهندی» عضو دفتر سیاسی حماس تاکید کرد که خون رهبران حماس همچون خون هر فلسطینی دیگر است و این جنبش با تمام توان علیه اشغالگر مقاومت خواهد کرد.

این مقام حماس حملات امروز را نه فقط علیه فلسطینیان، بلکه حمله علیه هر انسان آزاده‌ای در جهان توصیف کرد و جامعه بین‌الملل و به ویژه «دنیای آزاد» را دعوت به این کرد تا در برابر این رویدادها سخن خود را بگویند.

