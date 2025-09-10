بیانیه مجمع محبان اهل بیت(ع) افغانستان در واکنش به حمله اسرائیل به جلسه مقامات حماس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع محبان اهل بیت(ع) افغانستان با صدور بیانیه ای، حمله اسرائیل به جلسه مقامات حماس در شهر دوحه پایتخت قطر را محکوم کرد.

این مجمع در این بیانیه تاکید کرد که حمله اسرائیل بر خلاف قوانین و عرف بین الملل به یک کشور مستقل و همکار اسرائیل صورت گرفته است. دولت قطر این حمله به خاک کشورش را به شدت محکوم کرده است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. ( آل عمران ۵۴ )



دولت تروریستی صهیونیست سفاک، محل جلسه رهبر وسایر مقامات حماس را در دوحه قطر بر خلاف قوانین وعرف بین المللی مورد حمله ددمنشانه قرار داد. اما به فضل و قوه خداوند توطئه دشمنان خنثی، مکرشان باطل و نقش بر آب گردید. رهبران حماس از جمله خلیل حیه جان به سلامت بردند.



حمله اسرائیل بر خلاف قوانین و عرف بین الملل به یک کشور مستقل و همکار اسرائیل صورت گرفته است. دولت قطر این حمله به خاک کشورش را به شدت محکوم کرده دو نکته را یاد آوری نمود؛ آمریکا ده دقیقه بعد از آغاز حمله ما را مطلع ساخت. نکته دوم اینکه قطر حق پاسخ دهی را برای خود محفوظ نگه می دارد و برای تصمیم چگونگی پاسخ یک تیم حقوقی ایجاد کرده است.

حمله دیروز اسرائیل یک بار دیگر نشان داد که به هیچ قانون و ضوابط اخلاقی پای بندی نداشته و برای رسیدن به هدف شوم حکومت یهودی؛ "نیل تا فرات" بی شرمانه به هر عملی دست می زند. سران کشورهای عرب که می گویند اهداف توسعه طلبانه اسرائیل خطر یا تهدیدی را متوجه منافع ما نمی کند باید منافع خود شان و اهداف سلطه گرایانه دولت یهودی را یک بار دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار دهند، قطعا به نتیجه خواهند رسید که وقت آن فرا رسیده است؛ کشورهای اسلامی متحد شوند و این غده سرطانی را از ریشه برکنده نابود نمایند.

مجمع محبان اهل بیت (ع) افغانستان حمله وحشیانه و تروریستی اسرائیل را به شدت تقبیح و محکوم می‌نماید. از خداوند متعال برای رژیم جعلی صهیونیزم خذلان و سر افکندگی، برای شهدای این فاجعه درجات متعالی، برای مجروحان شفای عاجل و برای امت مسلمه، وحدت، عزت و سربلندی استدعا دارد.

سید حسین عالمی بلخی

مجمع محبان اهل بیت (ع) افغانستان

۱۴۰۴/۶/۱۹ = ۱۷ ربیع الاول ۱۴۴۷ ه ق

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸