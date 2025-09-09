به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به خاک قطر و اعضای جنبش حماس در این کشور در گفت‌وگو با صداوسیما گفت: ما خبر را دقایقی قبل شنیدیم. این اقدام رژیم صهیونیستی در ادامه جنایاتی است که این رژیم با نقض همه هنجارها و قواعد بین‌المللی مرتکب شده است. این اقدام، اقدامی فوق‌العاده خطرناک و جنایتکارانه است؛ نقض فاحش همه قوانین و مقررات بین‌المللی، نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی قطر و حمله به مذاکره‌کنندگان فلسطینی است.

بقائی ادامه داد: ما مشغول بررسی دقیق اتفاقاتی هستیم که افتاده، ولی در هر حال از دیدگاه حقوق بین‌الملل، همه قواعد حقوق بین‌الملل نقض شده است. این اقدام، اقدامی بسیار خطرناک و نقض اصول، اهداف و قواعد منشور ملل متحد است.

وی تصریح کرد: این موضوع باید کشورهای منطقه و کل جامعه جهانی را بیش از پیش هوشیار کند و هشداری باشد در مورد خطرات مترتب بر تداوم بی‌عملی و بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به تعرضات و قانون‌شکنی‌هایی که رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و منطقه غرب آسیا مرتکب می‌شود.

به گزارش ایرنا، منابع خبری دقایقی پیش از شنیده شدن صدای چند انفجار در دوحه پایتخت قطر به دنبال حمله هوایی رژیم صهیونیستی به محل نشست سران حماس خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد دودی غلیظ از منطقه کتارا در دوحه به هوا برخاسته است.

وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، حمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را «جنایتکارانه و بزدلانه» خواند و تأکید کرد این اقدام تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار می‌رود.

