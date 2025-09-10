به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی روز سهشنبه حمله هوایی سنگینی علیه منطقه مسکونی «وستبی لاگون» در دوحه، پایتخت قطر انجام داد که به کشته شدن شش نفر از جمله همام الحیه، فرزند خلیل الحیه، مذاکرهکننده ارشد حماس منجر شد. در میان قربانیان، یکی از دستیاران نزدیک و نیز یک عضو نیروهای امنیتی قطر حضور داشتند. خلیل الحیه و خالد مشعل از این حمله جان سالم بهدر بردند، اما جنبش حماس بمباران را یک «جنایت هولناک» و «نقض آشکار حقوق بینالملل» توصیف کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی مسئولیت عملیات موسوم به «قمة النار» (قله آتش) را پذیرفت؛ عملیاتی که با مشارکت بیش از ده جنگنده و شلیک چندین موشک انجام شد. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، حمله را پاسخی به عملیات اخیر در قدس اشغالی دانست که شش صهیونیست در آن کشته شدند. او در کنار وزیر جنگ، اسرائیل کاتز، این اقدام را «کاملاً موجه» و «گامی در جهت پایان جنگ غزه» خواند. رهبران مخالف همچون یائیر لاپید نیز از این عملیات حمایت کردند و سفیر اسرائیل در واشنگتن، یحیئل لایتر، هشدار داد که اگر «اینبار کافی نباشد، حملات بیشتری در راه است».
این حمله در حالی صورت گرفت که هیأت مذاکرهکننده حماس در دوحه آخرین پیشنهاد آتشبس آمریکا را بررسی میکرد. حماس این اقدام را تلاشی عمدی برای «نابود کردن دیپلماسی» دانست و واشنگتن را بهدلیل حمایت بیقید و شرط از اسرائیل، شریک این جنایت معرفی کرد. مصطفی برغوثی، دبیرکل ابتکار ملی فلسطین، هشدار داد این رویداد یک «نقطه عطف خطرناک» است که مستقیماً تلاشهای میانجیگری قطر را هدف قرار میدهد.
قطر، که نقش اصلی در مذاکرات را دارد، این تجاوز را «تروریسم دولتی» خواند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه، اعلام کرد که حمله «تهدیدی جدی برای امنیت ملی قطر» بهشمار میرود و کشورش «رفتار بیپروا»ی اسرائیل را تحمل نخواهد کرد. نخستوزیر قطر، محمد بن عبدالرحمن آلثانی، این تهاجم را نقض قوانین بینالمللی دانست و تأکید کرد که دوحه «حق پاسخ» را برای خود محفوظ میدارد، هرچند همچنان به تلاشهای میانجیگری ادامه خواهد داد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، واکنشی دوپهلو نشان داد: «از کل این وضعیت راضی نیستم، اما نابودی حماس هدفی ارزشمند است». به گفته کاخ سفید، واشنگتن با تأخیر از این حمله مطلع شد. ترامپ در گفتوگویی تلفنی با امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آلثانی، وعده داد که «چنین اتفاقی دیگر در خاک قطر رخ نخواهد داد»، وعدهای که نتوانست خشم منطقهای را فروبنشاند. تحلیلگران معتقدند این عملیات با آگاهی قبلی آمریکا انجام شده و نشانهی آشکار همدستی واشنگتن با اسرائیل است.
جامعه جهانی واکنشی تند نشان داد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این حمله را «نقض آشکار حاکمیت قطر» توصیف کرد. کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اردن، کویت، عراق، سوریه، لبنان، مراکش، الجزایر، پاکستان و همچنین شورای همکاری خلیج فارس همگی این تجاوز را محکوم کردند. ترکیه این اقدام را نشانه فقدان اراده اسرائیل برای صلح دانست و ایران آن را نقض آشکار حقوق بینالملل خواند. حتی فرانسه، بریتانیا و پاپ لئون چهاردهم نیز بر جدی بودن این فاجعه تأکید کردند.
این حمله بحران را تشدید کرده است: از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۴ هزار و ۶۰۰ فلسطینی در غزه جان باختهاند، در حالیکه رژیم صهیونیستی دستور تخلیه کامل شهر را صادر کرده و این امر منجر به آوارگی گسترده و قحطی شده است. در همین حال، الجزایر خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی این تجاوز شد.
