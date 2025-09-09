انصارالله: هیچ دوستی مورد احترام آمریکا نیست جز اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه خود ضمن محکوم کردن حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه، اعلام کرد این اقدام با هماهنگی و حمایت آمریکا صورت گرفته است،.

انصارالله تأکید کرد این جنایت با هماهنگی و در راستای حمایت عملی دولت آمریکا از طرح‌ و نقشه‌های رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

دفتر سیاسی انصارالله یمن افزود: هیچ دوستی مورد احترام آمریکا نیست مگر دشمن اسرائیلی.

انصارالله یمن همچنین سکوت کشورهای عربی در برابر جنایات دشمن را «ذلت‌بار» خواند و خواستار اتحاد در برابر تجاوزات صهیونیستی شد.

..............................

پایان پیام/