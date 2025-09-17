به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پیش‌نویس قطعنامه مشترک بین ایران، روسیه، چین و سایر کشورها در مورد ممنوعیت هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای آمده است که هرگونه حمله و تهدید علیه سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید ممنوع شود.

به گزارش المیادین، پیش‌نویس قطعنامه مشترک بین ایران، روسیه و چین بر اهمیت تحقق کامل و مؤثر اهداف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تسریع سهم انرژی هسته‌ای در صلح تأکید دارد.

در این پیش‌نویس همچنین بر حق مسلم توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بدون تبعیض تأکید شده است.

در این پیش نویس آمده است: حملات، خطرات جدی برای سیستم پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صلح و امنیت بین‌المللی و ایمنی و امنیت مواد هسته‌ای ایجاد می‌کند.

در پیش‌نویس قطعنامه مشترک ایران، روسیه و چین آمده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تضمین عدم آسیب به فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در اثر حملات یا تهدید به حملات نقش دارد.

در این پیش‌نویس قطعنامه همچنین بر محکومیت حملات عمدی و غیرقانونی انجام شده در ژوئن ۲۰۲۵ به سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید شده است. حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است.

در پیش‌نویس قطعنامه مشترک همچنین بر حق مسلم کشورها برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز تأکید شده است.

..............................

پایان پیام/