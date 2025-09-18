به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع دیپلماتیک به رسانه لبنانی گفتند اگرچه توافق قاهره بخش قابل توجهی از خواسته‌های اروپایی‌ها را برآورده کرد، اما آنها در تماس‌های اخیر شروع به بحث در مورد شرایط جدید کرده‌اند.

منابع دیپلماتیک در گفت‌وگو با المیادین تاکید کردند کشورهای اروپایی در مذاکرات هیچ استقلالی در مواضع خود نسبت به ایران نشان نمی‌دهند.

به گفته این منابع، پنجره دیپلماتیک همچنان باز است، اما نشانه‌های فعال شدن مکانیسم ماشه به دلیل نقش واشنگتن در حال افزایش است.

المیادین افزود ما انتظار داریم واشنگتن پس از فعال کردن مکانیسم ماشه برای تحمیل شروط خود، ایران را به از سرگیری مذاکرات دعوت کند.

منابع دیپلماتیک اضافه کردند فعال کردن مکانیسم ماشه، توافق قاهره را باطل می‌کند و درهای همکاری بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهران را می‌بندد.

منابع مذکور به المیادین گفتند: تمدید مکانیسم ماشه، آزمونی برای استقلال اروپا از ایالات متحده خواهد بود.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در قاهره توافقی برای ازسرگیری بازرسی‌های هسته‌ای امضا کردند. این توافق، که توسط شورای عالی امنیت ملی ایران تأیید شده، راه را برای نظارت مجدد بر تأسیسات هسته‌ای ایران هموار می‌کند.

