نماینده ایران در مسابقات قرآنی دانشجویان مسلمان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرحله انتخابی هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان در دو رشته حفظ کل و قرائت تحقیق، سه‌شنبه، چهارم شهریورماه به همت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.

در این رقابت‌ها برگزیدگان حفظ و قرائت ادوار مختلف جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور در حضور هیئت‌داوران شامل استادان محمدحسین سعیدیان (صوت)، عباس امام‌جمعه (تجوید)، معتز آقایی (حُسن حفظ)، سعید رحمانی (وقف و ابتدا) و محسن یاراحمدی (لحن) به رقابت پرداختند که در رشته قرائت تحقیق مصطفی قاسمی، بالاترین امتیاز را کسب کرده و به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان معرفی شد.

گفتنی است، «مصطفی قاسمی»، مدیر دارالقرآن شهید بهشتی جویبار و دارنده مدرک درجه دو قاریان شورای عالی قرآن معادل قاری بین‌المللی، سابقه ۲۰ سال تدریس عمومی و تخصصی علوم و فنون قرآن کریم در حوزه و دانشگاه و ده‌ها رتبه برتر ملی از جمله دو سال پیاپی رتبه اول قرائت فرهنگیان کشور، رتبه اول مسابقات سراسری دانشجویان کشور در رشته قرائت و اذان، رتبه‌های برتر مسابقات دارالقرآن امام علی(ع)، وزارت جهاد کشاورزی، اوقاف و امور خیریه را در کارنامه دارد.

وی همچنین سابقه اعزام به سفرهای تبلیغی به عراق، افغانستان، بنگلادش، تایلند و میانمار، حضور در حج تمتع ابراهیمی سال ۱۳۹۸ به‌عنوان قاری اعزامی بعثه مقام معظم رهبری، ثبت رسمی اذان در شورای عالی قرآن و قرائت در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان در اربعین ۱۴۰۲ را نیز داراست.

