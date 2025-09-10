بهشهر میزبان اولین همایش بزرگ قرآنی ابرار در هفته وحدت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدحسن برفامی» مسئول مهد قرآن کریم مازندران و شهرستان بهشهر در گفت‌وگویی با اشاره به برگزاری اولین همایش بزرگ قرآنی ابرار اظهار کرد: همزمان با خجسته میلاد باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، این مراسم به میزبانی شهرستان بهشهر برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش در هفته وحدت و در شامگاه چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ همراه با نماز مغرب و عشاء در مصلای بزرگ آیت‌الله جباری(ره) بهشهر برگزار خواهد شد.

مسئول مهد قرآن کریم مازندران با بیان اینکه هدف از برگزاری این رویداد جریان‌سازی قرآنی و شناساندن اثرگذاران قرآنی شهرستان است، گفت: تلاش داریم تا با این حرکت، قرآن را از مهجوریت خارج کنیم.

برفامی با اشاره به حضور مهمانان بین‌المللی و کشوری، حافظان، قاریان، پژوهشگران، هنرمندان، پیشکسوتان و خادمان قرآن در این همایش تصریح کرد: در این گردهمایی معنوی از فعالان و مؤثران قرآنی در بخش‌های مختلف تجلیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای برگزاری این همایش، ۱۰۰ نفر در قالب ۱۱۰ جلسه برنامه‌ریزی و تلاش کرده‌اند تا مقدمات کار به بهترین شکل فراهم شود. این همایش بستر مناسبی برای تداوم برنامه‌های قرآنی در آینده خواهد بود.

مسئول مهد قرآن کریم مازندران همچنین از برنامه‌های جانبی این رویداد خبر داد و گفت: برگزاری آیین حاملان قرآن با حمل قرآن متبرک‌شده از مکه توسط ۸ خواهر، اجرای گروه سرود ۷۲ نفره «آیه‌های نور»، همخوانی ۱۲۰ نفره خواهران، قرائت پیام مرجع عالیقدر آیت‌الله جوادی آملی، بهره‌مندی از حضور قاریان بین‌المللی و قرائت بیانیه جامعه قرآنی از جمله این برنامه‌ها خواهد بود.

برفامی اظهار داشت: این همایش با شعار «قرآن محور وحدت یک امت» و با هدف تجلیل از فعالان عرصه قرآن، ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت وحدت میان مسلمانان برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: قرار است این برنامه به صورت سالانه و به شکل استانی در شهرهای مختلف مازندران یا در قالب مسابقات قرآنی ابرار در شرق، غرب و مرکز استان برگزار شود و در ادامه نیز توسعه ملی یابد.

مسئول مهد قرآن کریم بهشهر در پایان گفت: همایش قرآنی ابرار میزبان هزاران نفر از حافظان، قاریان، معلمان قرآن، هنرمندان، نویسندگان و خادمان قرآنی خواهد بود و طی آن از ۱۰ نفر از حافظان، قاریان، پیشکسوتان، هنرمندان، نویسندگان و فعالان قرآنی تجلیل به عمل می‌آید.

