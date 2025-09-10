  1. صفحه اصلی
دعوت به راهپیمایی در شهر بیروت در سالگرد جنایت انفجار پیجرها

۱۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۳
همزمان با فرارسیدن نخستین سالگرد جنایت انفجار پیجرها توسط دشمن صهیونیستی، خبرنگاران مستقل لبنان مردم این کشور را به حضور گسترده در راهپیمایی در بیروت، فراخواندند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نخستین سالگرد جنایت انفجار پیجرها که توسط دشمن صهیونیستی علیه هزاران شهروند لبنانی صورت گرفت، جمعی از خبرنگاران مستقل این کشور خواستار حضور مردم در راهپیمایی در شهر بیروت شدند؛ راهپیمایی‌ که با هدف همبستگی با مجروحان و گرامیداشت یاد و فداکاری شهدای این انفجار، برگزار می‌شود.

این راهپیمایی در روز چهارشنبه هفدهم سپتامبر مصادف با ۲۶ شهریور در ساعت پنج عصر به وقت محلی از میدان عین‌المریسه در شهر بیروت آغاز و تا منطقه المناره ادامه خواهد داشت.

