به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، انفجارهای همزمان در دهها دستگاه پیجر و ووکیتوکی متعلق به حزبالله لبنان، فضای کشور را به لرزه انداخت. این حادثه که بعدها از آن با عنوان «واقعه انفجار پیجرها» یا «کشتار توسط پیجرها» یاد شد، در نوع خود بیسابقه بود و نشان داد رژیم صهیونیستی وارد مرحلهای تازه از جنگ الکترونیکی و امنیتی علیه مقاومت شده است.
آمار و ابعاد انسانی فاجعه
طبق گزارشهای رسمی، بیش از ۲۷۰۰ نفر در این حادثه زخمی شدند و آمار غیررسمی تعداد مجروحان را تا سه هزار نفر ذکر میکند. شمار کشتهها بین ۸ تا ۱۲ نفر گزارش شد که زنان و کودکان نیز در میان آنان بودند. بسیاری از زخمیها دچار سوختگیهای شدید، نابینایی و قطع عضو شدند. این حادثه علاوه بر تلفات جانی، هزاران خانواده را داغدار یا دچار مشکلات روانی و معیشتی کرد.
بسیاری از مجروحان هنوز پس از گذشت یک سال تحت درمانهای پیچیده و توانبخشی هستند و بار مالی درمان، فشار مضاعفی بر دوش خانوادهها و نظام بهداشتی لبنان گذاشته است.
مسئولیت دولت و اتهام قصور
حزبالله لبنان بارها دولت را متهم کرده است که در پیشگیری از این فاجعه قصور داشته است. به گفته مسئولان مقاومت، شواهدی مبنی بر احتمال آلوده بودن این دستگاهها وجود داشت اما نظارت امنیتی و فنی لازم از سوی نهادهای دولتی انجام نشد. خانوادههای قربانیان نیز همچنان در انتظار تحقیقات شفاف و پاسخگویی مسئولان هستند.
ابعاد امنیتی و فناوری انفجار
کارشناسان امنیتی میگویند دستگاههای پیجر یا در مرحله تولید و انتقال و یا هنگام توزیع در لبنان دستکاری شده بودند. برخی شواهد از تعبیه مواد منفجره بسیار کوچک در مدار داخلی این وسایل حکایت دارد که با سیگنالهای از راه دور فعال شدند. این نوع عملیات نشاندهنده سطحی بیسابقه از جنگ الکترونیکی و فناوری جاسوسی رژیم صهیونیستی است که سلاحهای روزمره را به ابزار مرگ تبدیل میکند.
پیامدهای سیاسی
واقعه انفجار پیجرها در سطح سیاسی نیز بازتاب گستردهای داشت. حزبالله آن را بخشی از «جنگ ترکیبی» اسرائیل علیه مقاومت دانست و وعده داد که «پاسخ سخت و حساب عسیر» در راه است. این حادثه همزمان موجب افزایش همبستگی اجتماعی در میان حامیان مقاومت شد و از سوی دیگر، شکاف میان حزبالله و دولت لبنان بر سر مسئولیتها و ضعف نظارتی را عمیقتر کرد.
در سطح بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری از دولت لبنان خواستند تا تحقیقات مستقل و شفاف انجام دهد و عدالت را برای قربانیان تضمین کند. با این حال، فشارهای سیاسی و شرایط بحرانی اقتصادی لبنان مانع از پیگیری جدی پرونده شده است.
پیامدهای اجتماعی و روانی
علاوه بر خسارات جسمی، این واقعه یک بحران روانی و اجتماعی به وجود آورد. بسیاری از مجروحان و خانوادههای قربانیان هنوز دچار آسیبهای روحی هستند. مدارس، محلات و مراکز درمانی جنوب لبنان تحت تأثیر مستقیم این فاجعه قرار گرفتند. مردم لبنان، بهویژه در مناطق شیعهنشین، این حادثه را نه تنها یک حمله نظامی، بلکه تلاشی برای تضعیف روحیه مقاومت و ایجاد ترس در میان شهروندان میدانند.
واکنشهای بینالمللی
واقعه انفجار پیجرها واکنشهای گستردهای را در سطح بینالمللی به همراه داشت:
واقعه انفجار پیجرها واکنشهای گستردهای در سطح بینالمللی و کشورهای عربی به همراه داشت:
کشورهای آسیایی و خاورمیانه: ایران و چین این حملات را محکوم کردند و بر نقض آشکار حقوق بشر و لزوم احترام به حاکمیت و امنیت لبنان تأکید نمودند. سوریه و عراق نیز ضمن محکوم کردن این حملات، آن را نقض آشکار حاکمیت لبنان دانستند.
کشورهای اروپایی: اتحادیه اروپا، آلمان، بلژیک و ایرلند این حادثه را محکوم کردند و بر لزوم تحقیقات شفاف، پاسخگویی عاملان و رعایت قوانین بینالمللی بشردوستانه تأکید نمودند.
کشورهای عربی: مصر، اردن و امارات متحده عربی ضمن محکومیت این حملات، خواستار تحقیقات شفاف و پاسخگویی فوری شدند. قطر نیز بر لزوم احترام به حاکمیت و امنیت لبنان تأکید کرد.
سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی: روسیه این حملات را اقدامی در جهت تشدید تنشها در منطقه دانست و سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات فوری و شفاف شد.
با گذشت یک سال از «کشتار توسط پیجرها»، ابعاد انسانی، امنیتی و سیاسی آن همچنان زنده است. این رویداد به روشنی نشان داد که رژیم صهیونیستی جنگ علیه لبنان را به عرصه فناوری و ابزارهای روزمره کشانده و از سوی دیگر، نهادهای داخلی لبنان نیز در برابر چنین تهدیدات پیچیدهای آسیبپذیر و ناکارآمدند. خانواده قربانیان و مجروحان همچنان چشمانتظار عدالت و پاسخگوییاند؛ انتظاری که تحقق آن میتواند به بازسازی اعتماد مردم به ساختار دولت کمک کند.
