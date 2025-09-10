به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید محمدرضا آل ایوب، مدیر مجمع اهل‌البیت(ع) عراق، طی پیامی به آیت‌الله شیخ رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌البیت(ع) به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) و نوه گرامی ایشان امام جعفر صادق(ع) صمیمانه‌ترین تبریکات را تقدیم کرد.

وی در این پیام ضمن آرزوی عزت، امنیت و برکت برای امت اسلامی در سایه وجود دبیرکل مجمع جهانی اهل‌البیت(ع)، ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های ایشان موجب ارتقای جایگاه امت اسلامی و تحقق آرمان‌های اهل‌بیت(ع) شود.

مدیر مجمع اهل‌البیت(ع) عراق همچنین انتخاب دوباره آیت‌الله شیخ رمضانی به‌عنوان دبیرکل مجمع جهانی اهل‌البیت(ع) را تبریک گفت و این انتخاب را نشان‌دهنده اعتماد اعضای محترم مجمع به شخصیت علمی، جهادی و مدیریتی ایشان دانست.

متن کامل پیام سید محمدرضا آل ایوب به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله شیخ رمضانی (دامت برکاته)

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌البیت(ع)

سلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته... و بعد؛

به مناسبت سالگرد ولادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و نوه‌اش امام جعفر صادق (علیه‌السلام)، به محضر حضرتعالی صمیمانه‌ترین تهنیت‌ها و تبریکات را تقدیم می‌داریم. از خداوند متعال مسئلت داریم که وجود شریف شما را مایه عزت و سربلندی امت اسلامی قرار دهد و پس از آن، امت اسلامی را در سایه شما از عزت، امنیت و برکت برخوردار سازد.

همچنین این افتخار را داریم که مراتب تبریک و تهنیت خود را به مناسبت انتخاب مجدد حضرتعالی به‌عنوان دبیرکل مجمع جهانی اهل‌البیت(ع) ابراز نماییم. این انتخاب شایسته، بیانگر اعتماد دوباره اعضای محترم مجمع به شخصیت شماست. امیدواریم همچون گذشته در پیشبرد اهداف والا و خدمت به آرمان‌های اهل‌بیت(ع) موفق و سربلند باشید و با تلاش‌های علمی، جهادی و پرثمر خود، بیش از پیش خدمتگزار مکتب اهل‌بیت(ع) باشید.

از خداوند متعال مسئلت داریم که عمر شریف شما را طولانی بدارد و همواره در مسیر خدمت به اسلام محمدی اصیل، پیروان اهل‌بیت(ع) و دفاع از مظلومان عالم، توفیقات روزافزون نصیب شما سازد.

با نهایت احترام و قدردانی

سید محمد رضا آل ایوب

مدیر مجمع اهل‌البیت(ع) عراق

۱۷ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ هجری قمری / ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی

این پیام در تاریخ 19 شهریور 1404 هجری خورشیدی صادر شده است.

