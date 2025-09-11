واشنگتن پشت تجاوز اسرائیل به قطر ایستاده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در بیانیه‌ای حمله رژیم صهیونیستی به هیئت حماس در دوحه را که با حمایت آمریکا صورت گرفته است، محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت قطر و قوانین بین‌المللی دانست.

وی تأکید کرد: اقدامات فریبکارانه ترامپ درباره آتش‌بس ماهیت واقعی خود را نشان داده و اکنون آشکار است که رژیم غاصب اسرائیل با پشتوانه واشنگتن، که خود را فراتر از هر قانونی می‌پندارد، امنیت منطقه را با تهدیدات جدی مواجه کرده است.

سناتور راجه ناصر در پایان، ضمن محکومیت شدید این اقدام، رژیم صهیونیستی را دولت غاصب و متجاوز خواند و خواستار مقابله جدی با تجاوزگری‌های این رژیم شد.

...............

پایان پیام/ ۲۱۸

