به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حزب الله لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد که تجاوز جنایتکارانه رژیم اشغالگر به یمن عزیز را که روزنامههای ۲۶ سپتامبر و الیمن را هدف قرار داد، به شدت محکوم میکنیم و از خداوند متعال برای شهدا طلب رحمت و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت داریم.
حزب الله تاکید کرد: این تجاوز وحشیانه و خائنانه علیه رسانهها و روزنامه نگاران توسط رژیم صهیونیستی چیز جدیدی نیست؛ رژیمی که پیوسته سعی در پنهان کردن جنایات خود داشته است. این بیانگر میزان ورشکستگی نتانیاهوی تروریست است که به دنبال هرگونه پیروزی خیالی برای نجات خود از باتلاق شکست و ناکامی میگردد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این حمله جنایتکارانه صهیونیستها بعد از آن رخ داد که در نابودی مقاومت یا توقف عملیات آن در غزه و کرانه باختری شکست خوردند و از عقب نشینی یمن یا تضعیف اراده آن برای ادامه حمایت از غزه و افشای جنایات اشغالگران، ناامید شدند.
جنبش حزب الله همبستگی کامل خود را با رسانههای مقاومت یمن ابراز کرده و از همه نهادهای رسانهای، اتحادیههای حرفهای و سازمانهای حقوق بشری عربی و بینالمللی خواست تا این تجاوز را محکوم و علیه عاملان آن در دادگاههای بینالمللی اقامه دعوی کنند تا اشغالگران را برای توقف حملات مکرر به خبرنگاران و نهادهای رسانهای تحت فشار قرار دهند.
این بیانیه بعد از آن صادر شد که عصر دیروز چهارشنبه، رژیم صهیونیستی با چندین فروند جنگنده حملاتی وحشیانهای را علیه چندین منطقه در یمن انجام داده است. صنعا بیش از ۶ بار شاهد حملات دقایق اخیر جنگنده های رژیم صهیونیستی بوده است و علاوه بر صنعا مناطقی در دو استان عمران و الجوف یمن نیز هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفتهاند.
حملات اسرائیل مناطق غیرنظامی از جمله روزنامه های «۲۶ سپتامبر» و «الیمن» را هدف قرار داد و طی آن تعدادی از خبرنگاران زن و مرد و شهروندان عادی شهید و مجروح شدند.
بامداد امروز وزارت بهداشت یمن از افزایش شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به مراکز غیرنظامی یمن به ۳۵ نفر و مجروحیت ۱۳۱ تن خبر داد.
