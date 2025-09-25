  1. صفحه اصلی
دقایقی پیش | حملات رژیم صهیونیستی به صنعا/ ادعای اسرائیل در مورد اهداف حملات امروز + ویدیو

۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۸
کد خبر: 1731414
حملات رژیم صهیونیستی به صنعا/ ادعای اسرائیل در مورد اهداف حملات امروز

رژیم صهیونیستی به تازگی حملاتی را به مرکز یمن، یعنی صنعا، انجام داد. این حملات که به ادعای شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل، مراکز نظامی و اطلاعاتی مقامات یمنی را هدف قرار داده، شامل مقر فرماندهی حوثی‌ها و پادگان‌های نظامی نیز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  دقایقی پیش رژیم صهیونیستی حملاتی به صنعا مرکز یمن داشت.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد در حملات عصر امروز اسرائیل به یمن برخی از مراکز حضور مقامات ارشد یمنی، مخازن سلاح و مراکز نظامی در نزدیکی میدان السبعین و باب الیمن هدف قرار گرفته‌اند.

در میان اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند: «مقر فرماندهی ستاد کل حوثی‌ها، مجموعه‌هایی متعلق به دستگاه امنیت و اطلاعات حکومت، ستاد بخش تبلیغات نظامی حوثی‌ها و همچنین پادگان‌های نظامی که در آن‌ها سلاح و نیروهای نظامی حکومت در منطقه صنعا شناسایی شده بودند.»

