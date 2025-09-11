حکیم: سکوت در برابر تجاوزات اسرائیل جایز نیست

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سیدعمار حکیم»، در مراسم مرکزی میلاد پیامبر اکرم(ص) که با حضور مقامات بلندپایه عراقی در بغداد برگزار شد، خواستار استفاده از این مناسبت برای عهدبستن به منظور ساخت عراق متحد قدرتمند شد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در سخنان خود در این مراسم با اعلام پروژه ملی «طرح نبوی عراق» تأکید کرد که این پروژه مبتنی بر ارزش‌های عدالت، وحدت، خدمت‌رسانی و بالابردن ارزش انسان‌هاست که به تبدیل عراق به کشوری جامع میان شرق و غرب و صحنه گفت‌وگوهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به جای نزاع‌ها و درگیری‌ها می‌انجامد.

وی با تأکید بر ضرورت وحدت کلمه در برابر خطرات و چالش‌هایی که همه را صرف نظر از مذهب و قومیتشان هدف قرار داده است، خواستار تبدیل مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) به عرصه وحدت و نوسازی و خیزش عراق و ملتش شد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در بخش دیگری از سخنان خود بی پروایی رژیم صهیونیستی در حمله به کشورهای عربی و اسلامی و ارتکاب جنایات روزانه در حق ملت‌های غزه و کرانه باختری و سوریه و لبنان و یمن و ایران و قطر را موضوعی دانست که سکوت در برابر آن جایز نیست و افزود که عراق و ملتش در کنار مظلومان و رنج‌کشیدگان خواهند ایستاد.

وی درباره انتخابات پیش روی عراق نیز گفت که هر طرفی حق دارد که هواداران خود را به سمتی که منافع کشور در آن می‌بیند هدایت کند، اما این نباید از حساب وحدت و یکپارچگی و همبستگی ملی باشد.

حکیم یکپارچگی و انسجام ملی را خط قرمز دانست و تأکید کرد که به هیچ کس یا طرفی نباید اجازه داد که این خط قرمز ملی را به هر علتی و با هر انگیزه‌ای نادیده بگیرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن فراخواندن به مشارکت گسترده و مؤثر و آگاهانه در انتخابات خواستار تقویت اعتماد میان حکومت و شهروندان از راه مبارزه با فساد و تحقق اصلاحات واقعی شد و تأکید کرد که باید به جهان ثابت کنیم که مردم عراق می‌توانند رقابت شرافتمندانه داشته باشند و تصویری مثبت از کشور خود ارائه کنند.

