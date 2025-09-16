امام رضا علیه السلام؛ داستان تلخ آخرین روزهای زندگی

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا: امام رضا علیهالسلام به واسطه خوردن میوه سمی که توسط مأمون عباسی برای حضرت تهیه شده بود به شهادت رسید. (۱)
شیخ مفید در مورد چگونه شهادت امام رضا علیهالسلام از عبدالله بن بشیر نقل کرده است: «مأمون به من دستور داد که ناخنهای خود را بلند کنم... سپس مرا خواست و چیزی به من داد که شبیه تمر هندی بود و به من گفت: این را به همه دو دست خود بمال...
سپس نزد امام رضا علیهالسلام رفت و به من دستور داد که انار برای ما بیاور، من اناری چند حاضر کردم و مأمون گفت: با دست خود آن را بفشار، من فشردم و مأمون آن آب انار را با دست خود به حضرت خورانید و همان سبب مرگ آن حضرت شد و پس از خوردن آن آب انار دو روز بیشتر زنده نماند». (۲)
شهید مطهری درباره علت شهادت مینویسد: «قرائن نشان میدهد که امام رضا علیهالسلام را مسموم کردند و یک علت اساسی همان قیام بنی العباس در بغداد (علیه مأمون) بود، مأمون در حالی حضرت رضا علیهالسلام را مسموم کرد که از خراسان به طرف بغداد میرفت و مرتب اوضاع بغداد را به او گزارش میدادند، به او گزارش دادند که بغداد قیام کرده او دید که حضرت رضا علیهالسلام را نمیتواند عزل کند و اگر با این وضع آشفته بخواهد وارد بغداد شود بسیار مشکل است، برای اینکه زمینه رفتن آن جا را فراهم کند و به بنیعباس بگوید کار تمام شد، حضرت را مسموم کرد و آن علت اساسی که میگویند و قابلقبول هم هست و با تاریخ وفق دارد، همین جهت است». (۳)
