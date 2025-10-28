به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در شب دوم از ایام پرفیض فاطمیه و همزمان با سالروز میلاد دختر امیرالمومنین حضرت زینب کبری سلام الله علیها، حرم مطهر امامزاده صالح(ع) در فرحزاد، شاهد برگزاری مراسمی با عظمت و شکوه بود که گنجینۀ معارف ناب فاطمی را در محضر عاشقان اهل بیت(ع) به نمایش گذاشت.

در این مجلس روحانی و دانش‌افزا، حاج شیخ حسین انصاریان، مبلّغ و عارف نامدار، به تبیین موضوعی ژرف و کمتر پرداخته شده تحت عنوان «نقش و تأثیرپذیری وراثتی در امور اخلاقی و فضایل انسانی» پرداخت.

استاد انصاریان در آغاز سخنان خود، با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع)، به تشریح این حقیقت پرداخت که همان‌گونه که صفات جسمانی از طریق ژن‌ها به ارث می‌رسند، استعدادهای معنوی و اخلاقی نیز می‌توانند به عنوان میراثی روحانی به نسل‌های بعد منتقل شوند.

وی با اشاره به آیۀ شریفۀ «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا»، تأکید کرد که مسئولیت والدین تنها به تربیت بیرونی محدود نمی‌شود، بلکه تأمین وراثت پاک از طریق انتخاب همسر شایسته و تزکیه نفس، بستری مساعد برای رشد فرزندان صالح فراهم می‌آورد.

محور مباحث این جلسه، تحلیل «زیست تربیتی حضرت زینب کبری(س)» در پرتو «ارث اخلاقی» بود، استاد انصاریان با بیانی شیوا، نخست به تبیین میراث گران‌بهای حضرت خدیجه(س) پرداخت و گفت: ایشان اولین زنی بودند که به پیامبر(ص) ایمان آوردند و این ژن ایمان، به عمق وجود خاندان رسول الله(ص) انتقال یافت. همچنین حضرت خدیجه(س)، تمام ثروت خود را در راه اسلام بخشیدند و این روحیه بخشندگی، در نسل بعدی تبلور یافت. سه سال در شعب ابی‌طالب، سخت‌ترین محاصره اقتصادی را تحمل کردند و این صبر، به فرزندان و نوادگانشان به ارث رسید.

در ادامه، استاد انصاریان به تحلیل میراث اخلاقی حضرت فاطمۀ زهرا(س) پرداخت و اظهار داشت: حضرت زهرا(س) در تمام مراحل زندگی، تجسم عینی تقوا و پاکدامنی بود. شجاعت در میدان عمل داشت و خطبۀ آتشین فدکیه، نمونه‌ای بی‌نظیر از دفاع از حریم ولایت بود.

وی ادامه داد: مدیریت خانه و خانواده در سخت‌ترین شرایط پس از رحلت پیامبر(ص) برعهده حضرت زهرا(س) بود و از سوی دیگر، در عبادت الگویی برای همۀ عابدان شد.

استاد انصاریان در بخش پایانی سخنان خود، به تبیین این موضوع پرداخت که چگونه حضرت زینب(س) این دو میراث بزرگ را در خود تلفیق کرده و به کمال رسانید، و تصریح کرد: همان استقامت خدیجه(س) در شعب ابی‌طالب، در کربلا تجلی یافت و همان روحیۀ حضرت زهرا(س) در خطبۀ فدکیه، در خطبه‌های آتشین حضرت زینب(س) متجلی شد. از سوی دیگر، هنر مدیریت بحران را از مادر بزرگوارشان به ارث برده بودند و در سخت‌ترین شرایط، حافظ و حامی امام زمان خویش بودند.

مداحی و مرثیه‌سرایی توسط مداحان اهل بیت(ع)، پخش کلیپ‌های مستند از زندگی حضرت زینب(س)، نمایشگاه کتاب با موضوع سیرۀ اهل بیت(ع) و پذیرایی از میهمانان و زائران، از بخش های دیگر این مراسم بود.

.....................................

پایان پیام/ 167