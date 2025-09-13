تحویل محموله بزرگ تسلیحات از اردوگاه عین الحلوة به ارتش لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قرار است جنبش فتح فلسطین صبح امروز در اردوگاه آوارگان «عین الحلوة» محمولهای از تسلیحات خود را به ارتش لبنان تحویل دهد؛ اقدامی که در چارچوب توافق میان دولت لبنان و تشکیلات خودگردان فلسطین درباره تحویل سلاح اردوگاههای آوارگان فلسطینی در لبنان صورت میگیرد. این تحویل تسلیحات، پس از تحویل محمولههای سلاح از اردوگاههای آوارگان در بیروت و صور، مهمترین مورد به شمار میآید چرا که در پایتخت آوارگان فلسطینی در لبنان انجام میشود.
دیشب هفت کامیون وارد اردوگاه آوارگان «عین الحلوة» شدند و سلاحها در مرکز «سعد صایل» در جبل الحلیب در حاشیه شرقی این اردوگاه جمعآوری شد تا صبح امروز تحویل داده شوند. انتظار میرود این محموله تسلیحات از نظر کمّی و کیفی نسبت به محمولههای قبلی بزرگتر باشد. منابعی به روزنامه «الأخبار» لبنان گفتهاند که این سلاحها شامل راکتهای جدیدی است که «شامل» نامگذاری شدهاند و افسرانی در جنبش فتح پیش از درگیری میان این جنبش و گروههای تندرو در ژوئیه سال ۲۰۲۳ میلادی آنها را خریداری کردهاند. همزمان، جنبش فتح محمولهای دیگر نیز در اردوگاه البداوی به ارتش تحویل لبنان خواهد داد.
در حالی که جنبش فتح و تشکیلات فلسطینی بر تعهد خود برای تحویل سلاح اردوگاههای آوارگان فلسطینی در لبنان، تأکید میکنند، تماسها با دیگر گروههای مقاومت فلسطینی — بهویژه حماس — برای مشارکت در این روند ادامه دارد. «رامز دمشقیه» رئیس کمیته گفتوگوی لبنانی ـ فلسطینی در دیداری در سرای دولتی با هیأتی از حماس این هفته توافق کرد که احزاب را به جلسهای دعوت کند که هفته آینده برگزار شود و نمایندگانی از «انصارالله»، جبهه «دموکراتیک» و جبهه «ملیـمردمی» و دیگر گروههای مقاومت سازمان آزادیبخش و «ائتلاف فلسطینی» در آن حضور یابند. گفتنی است هیأت حماس درباره توافق دوجانبه میان دولت و تشکیلات بدون مشورت سایر گروههای مقاومت ابراز تردید کرده است. قرار است حماس و دیگر گروههای مقاومت فلسطینی پیشنویس مشترکی به دمشقیه ارائه دهند که دیدگاهشان درباره سازماندهی سلاح اردوگاهها، همزمان با ایجاد نیرویی امنیتی و اعطای حقوق مدنی به آوارگان را بیان کند.
