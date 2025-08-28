به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش لبنان امروز روند تحویل سلاح از اردوگاه‌های فلسطینی «البص»، «الرشیدیه» و «البرج الشمالی» در شهر صور در جنوب لبنان را آغاز کرد. این اقدام در چارچوب طرحی برای واگذاری سلاح اردوگاه‌ها به دولت لبنان صورت می‌گیرد.

براساس گزارش خبرنگار روزنامه «الأخبار» لبنان، ارتش لبنان از جنبش فتح شش کامیون حامل سلاح‌های سنگین از سه اردوگاه مذکور دریافت کرده که شامل موشک‌های «گراد» نیز بوده‌اند. این محموله‌ها وارد پادگان تیپ مداخله دوم در منطقه الشواکیر در ورودی جنوبی شهر صور شدند.

سرتیپ «صبحی ابو عرب» فرمانده نیروهای امنیت ملی فلسطین در لبنان، در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار» لبنان اعلام کرد که او و سرتیپ «العبد خلیل» فرمانده نیروهای امنیت ملی فلسطین در تشکیلات خودگردان بر روند تحویل سلاح نظارت دارند.

«رامز دمشقیه» رئیس کمیته گفت‌وگوی لبنانی–فلسطینی، نیز اعلام کرد که این روند فردا جمعه در اردوگاه‌های بیروت ادامه خواهد یافت.

در جریان اجرای این عملیات، ارتش لبنان تدابیر امنیتی شدیدی در ورودی اردوگاه‌های البص و الرشیدیه اتخاذ کرده بود.

