به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروههای مقاومت فلسطینی در لبنان امروز پنجشنبه هرگونه نیت برای تحویل سلاح در داخل اردوگاههای فلسطینی، بهویژه در اردوگاه برجالبراجنه را رد کردند.
این گروهها در بیانیهای اعلام کردند: آنچه در داخل اردوگاه برجالبراجنه جریان دارد، صرفاً موضوعی درونسازمانی مربوط به جنبش فتح است و هیچ ارتباطی ـ نه نزدیک و نه دور ـ با مسأله سلاح فلسطینی در اردوگاهها ندارد.
گروههای مقاومت فلسطینی در لبنان تأکید کردند که ضمن پایبندی کامل به قوانین لبنان و احترام به حاکمیت دولت و نهادهای آن، بر امنیت و ثبات اردوگاهها و محیط پیرامون آنها نیز اصرار دارند و خواستار تقویت روابط برادرانه میان ملت فلسطین و مردم لبنان هستند.
در بیانیه همچنین آمده است: سلاح ما هرگز جز برای حق بازگشت و در پیوند با قضیه عادلانه فلسطین بهکار نرفته و نخواهد رفت. این سلاح تا زمانی که اشغال بر سرزمین فلسطین سایه افکنده است باقی خواهد ماند و تنها در چارچوب مقابله با دشمن صهیونیستی استفاده خواهد شد تا ملت ما به حق بازگشت، آزادی و تشکیل دولت مستقل خود دست یابد.
این موضعگیری پس از آن صورت گرفت که «رامز دمشقیه»، رئیس کمیته گفتوگوی لبنانی ـ فلسطینی، اعلام کرد: مرحله نخست روند تحویل سلاح از داخل اردوگاههای فلسطینی امروز آغاز میشود؛ از اردوگاه برجالبراجنه در بیروت که در آن نخستین محموله سلاح تحویل داده شده و در اختیار ارتش لبنان قرار خواهد گرفت.
واکنش آمریکا
در همین زمینه، فرستاده آمریکا «تام بَرّاک» دولت لبنان و جنبش فتح را به دلیل توافق بر سر خلع سلاح داوطلبانه در اردوگاههای بیروت تبریک گفت. او این اقدام را «دستاوردی بزرگ و تاریخی در مسیر وحدت و ثبات» توصیف کرد که نشاندهنده «تعهد واقعی به صلح و همکاری» است.
