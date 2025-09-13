اولین گام برای جهان عادلانه، افشای جنایات اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه، شب گذشته در یک کنفرانس در مؤسسه روابط بینالملل ایتالیا سخنرانی کرد و تلآویو هرگز دست از توسعه طلبی و اشغال سرزمینهای بیشتر بر نخواهد داشت.
وی پذیرش واقعیتهای موجود در غزه و افشای جنایات اسرائیل علیه بشریت را نخستین گام برای رسیدن به جهانی عادلانه خواند.
فیدان تأکید کرد: واضح است که اسرائیل به دنبال کسب زمینهای بیشتر در درازمدت است و هرگز از این هدف خود دست برنداشته است.
وزیر خارجه ترکیه در مورد حمله اخیر این رژیم به قطر نیز گفت: به نظر من تعجبآور نیست که بحث جدیدی درباره بازتعریف امنیت منطقهای آغاز شود.
فیدان در مورد تحولات سوریه نیز گفت: ما هم اکنون به دمشق و یگانهای مدافع خلق (YPG) فرصت میدهیم تا مشکلات خود را خودشان حل کنند. در عین حال، از آنها انتظار داریم که در راستای ثبات کلی سوریه گام بردارند و نگرانیهای امنیتی ما را برطرف کنند.
