به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری همایش بینالمللی «گفتمان مقاومت اسلامی در عرصه علوم انسانی» با هدف تبیین اهداف، محورها و بخشهای ویژه این همایش از جمله روانشناسی مقاومت، رسانه و ابعاد امیدآفرینی آن، امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ در مجتمع امین قم برگزار شد. این همایش که به همت مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعة المصطفی(ص) العالمیه برگزار میشود، با فراخوان مقاله به شش زبان زنده دنیا و با هدف بررسی ابعاد گوناگون مقاومت از منظر علوم انسانی، در نیمه بهمن ماه سال جاری در شهر مقدس قم دایر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ابنا، در این نشست، دکتر سید مهدی طاهری، معاون پژوهش مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعةالمصطفی و دبیر علمی همایش، به تبیین اهداف و پیشینه این رخداد علمی پرداخت. وی با اشاره به برگزاری موفق همایش بینالمللی «۷۵ سال اشغالگری در فلسطین» در سال گذشته توسط این مجتمع با همکاری ۴۰ مرکز داخلی و خارجی، ۷۵ پیشنشست علمی در ۹ استان و ۶ کشور و دریافت ۳۰۰ مقاله به ۶ زبان، بر اهمیت تداوم پرداختن به مسئله فلسطین و مقاومت تأکید کرد.
دبیر علمی همایش، هدف از انتخاب موضوع «مقاومت اسلامی» را تنها راه پیروزی جهان اسلام در مقابل رژیم اشغالگر قدس و نابودی اسرائیل دانست. وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری، بر ضرورت مقاومت در حفاظت از حیثیت و کیان انسانی، اسلامی و انقلابی تأکید نمود. دکتر طاهری همچنین، گرامیداشت یاد و خاطره پرچمدار مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، و بررسی موضوع «دفاع مقدس ۱۲ روزه جمهوری اسلامی ایران در مقابل رژیم متجاوز صهیونیستی» را از دیگر دلایل انتخاب این موضوع برشمرد.
تبیین ابعاد ۴۵ گانه مقاومت در حوزههای مختلف علوم انسانی
دکتر طاهری اعلام کرد که این همایش با نگاهی جدید به مفهوم مقاومت به عنوان یک مفهوم راهبردی میپردازد و آن را از ابعاد مختلف علوم انسانی شامل حقوقی، سیاسی، اقتصادی، روانشناختی، جامعهشناختی، رسانه و ارتباطات، اخلاق و تربیت مورد بحث و بررسی قرار میدهد. این همایش در ۴۵ موضوع اصلی، از جمله مباحث مرتبط با قرآن کریم و روایات، مبانی نظری و شاخصهای مقاومت از منظر علوم انسانی ـ اسلامی، و دیدگاه اندیشمندان جهان اسلام با تأکید بر حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری، مقاله میپذیرد.
بخشهای ویژه و تأکید رئیس همایش بر امیدآفرینی در سایه شهادت رهبران مقاومت
در ادامه این نشست، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر بنایی، رئیس همایش بینالمللی گفتمان مقاومت اسلامی در عرصه علوم انسانی، به توضیح ابعاد اجرایی و اهداف ویژه همایش پرداخت. وی ضمن تشکر از توضیحات جامع دکتر طاهری، به اهمیت محور «رسانه و ارتباطات رسانهای» در همایش اشاره کرد و از دوستان فعال در حوزه رسانه و سایر عزیزان دعوت کرد تا مقالات خود را در این زمینه به دبیرخانه همایش ارسال نمایند تا پس از نمایه شدن، در همایش ارائه شوند.
دکتر بنایی در پاسخ به سؤالی پیرامون روانشناسی مقاومت و دشمنشناسی مقاومت و همچنین رسانه و روزنامهنگاری مقاومت، بر اهمیت حیاتی بحث روانشناسی به خصوص در وضعیت کنونی تأکید کرد و گفت: «بحث روانشناسی واقعی مبحثی بسیار مهمی است... به خصوص در وضعیت فعلی که خب به ظاهر ما هم اشاره کردید محور مقاومت خب یه سری مشکلاتی هم داشته به هر حال رهبران اصلی مقاومت شهید شدن و این بحث بحث بسیار جدیه برای در واقع بازآفرینی روحیه جهان مقاومت و امیدآفرینی امید به آینده.» وی افزود: «مبحث امیدآفرینی، با توجه به وضعیت کنونی جبهه مقاومت و شهادت رهبران اصلی آن، قطعاً یکی از محورهای اصلی همایش است که شامل راهبردها و تکنیکهای بازآفرینی روحیه و امید دادن به بدنه اصلی مقاومت، یعنی مردم، میشود.» رئیس همایش تأکید کرد که این همایش میتواند در تدوین راهبردهای جدید، ارائه تکنیکهای نو و حتی راهاندازی مراکز مشاوره در این زمینه بسیار کمککننده باشد.
دکتر بنایی همچنین اعلام کرد که این همایش دارای بخشهای ویژهای است که شامل «۷۷ سال اشغالگری در فلسطین» (به عنوان ادامه و بسط موضوع همایش سال گذشته)، «راه و مکتب پرچمدار مقاومت: شهید سید حسن نصرالله» و «ابعاد جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران» میشود .
گستره بینالمللی و همکاریهای وسیع همایش
حجتالاسلاموالمسلمین دکتر بنایی بیان داشت که همایش دارای مجوز ISC بوده و فراخوان مقاله به شش زبان زنده دنیا (فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی، ترکی استانبولی و اردو) را دارد. وی با اشاره به اینکه جامعةالمصطفی(ص) یک نهاد بینالمللی است و در کشورهای مختلف نمایندگی دارد، اظهار امیدواری کرد که این همایش بتواند یک گفتمان جهانی را ایجاد کند.
رئیس همایش در پاسخ به سؤالی درباره مراکز همکار، اعلام کرد که تاکنون همکاری با بیش از سی مرکز همکار شامل مراکز دانشگاهی معتبر در ایران، مراکز حوزوی، مراکز فرهنگی کشور، مراکز سیاسی، و همچنین نمایندگیهای جامعةالمصطفی در خارج کشور و برخی از مراکز علمی خارجی نهایی شده است. وی افزود که این همکاریها پس از بررسی و تأیید در شورای همایش قطعی خواهند شد و همه پژوهشگران، اعم از دانشگاهی و حوزوی، در داخل و خارج کشور، میتوانند مقالات خود را به همایش ارائه دهند.
جامعةالمصطفی و نقش پیشرو در علوم انسانی
دکتر بنایی در این نشست به معرفی اجمالی مجتمع عالی علوم انسانی اسلامی جامعةالمصطفی پرداخت. وی توضیح داد که جامعةالمصطفی رسالت خود را در سه حوزه کلان علوم اسلامی، فرهنگ و زبانها، و علوم انسانی تعریف کرده است. رئیس همایش افزود که مجتمع عالی علوم انسانی اسلامی شامل چندین مدرسه عالی با ۱۰ گروه علمی است که تمام رشتههای علوم انسانی از جمله روانشناسی، تعلیم و تربیت، اقتصاد، حقوق، مطالعات اجتماعی، تبلیغ، ارتباطات، مدیریت و اخلاق را در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه میدهد.
وی با اشاره به وجود دانشآموختگانی از حدود ۵۰ ملیت مختلف در این مجتمع، این ظرفیت را برای پژوهشهای تطبیقی میان علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی جدید (با خاستگاه غربی) و نیز پرداختن به نیازهای منطقهای بسیار ارزشمند دانست. ایشان همچنین بر اهمیت ترجمه و انتقال دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی در حوزه علوم انسانی اسلامی به زبانها و کشورهای مختلف تأکید کرد.
زمانبندی و نحوه ارسال مقالات:
آخرین مهلت ارسال مقالات: ۳ بهمن ۱۴۰۴ (۲۳ ژانویه ۲۰۲۶) .
- زمان برگزاری همایش: ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ (۹ فوریه ۲۰۲۶) در شهر مقدس قم.
- علاقهمندان میتوانند مقالات خود را از طریق وبسایت همایش به نشانی https://islamicresistance.hamayesh.miu.ac.ir یا پست الکترونیک islamicresistance@miu.ac.ir ارسال نمایند.
- راههای ارتباطی برای کسب اطلاعات بیشتر نیز شماره تلفنهای ۰۹۸۲۵۳۷۳۱۳۹۶۲ و ۰۹۸۹۹۴۴۷۰۱۸۴۰ اعلام شد.
