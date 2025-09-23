همایش علوم انسانی اسلامی بستری برای گفتگوی آزاد علمی حتی با مخالفان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر «ابراهیم پور»، معاون پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در نشست خبری «همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی در افغانستان» که در قم برگزار شد، به تشریح ابعاد و اهداف این رویداد علمی پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: «خوشبختانه همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی با قوت و قدرت کار خود را آغاز کرده و عنایت خداوند متعال شامل حال ما شده است؛ زیرا معمولاً همایشها در چنین فرصت کوتاهی، این میزان دریافت مقاله ندارند».
روز ملی علوم انسانی اسلامی؛ بهانهای برای گفتگوی علمی
معاون پژوهش مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر نامگذاری دوازدهم دیماه به عنوان «روز ملی علوم انسانی اسلامی و بزرگداشت مرحوم علامه مصباح»، تصریح کرد: «این روز بهانهای است برای گفتگو میان دانشمندان و دانشجویان در خصوص علوم انسانی. گفتگوهای علمی همواره در طول تاریخ موجب رونق علم شده است». وی افزود که مؤسسه امام خمینی(ره) نیز بیش از چهار سال است که با برگزاری جلسات هفتگی میان اعضای هیئت علمی، این سنت حسنه را دنبال میکند.
ایشان با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریتی دو ساله به این مؤسسه واگذار کرده است، گفت: «سال گذشته همایش ملی علوم انسانی اسلامی برگزار شد و امسال این همایش در سطح بینالمللی در تاریخ یازدهم دیماه برگزار خواهد شد».
استقبال گسترده و برنامههای متنوع علمی
دکتر ابراهیم پور از استقبال خوب مراکز علمی از این همایش خبر داد و افزود: «این همایش کد ISC دریافت کرده و سطح آن پژوهشی است. تاکنون سه پیشهمایش بزرگ در دانشگاه قم، دانشگاه آزاد و مرکز علمی برادران افغانستان تدارک دیده شده است. همچنین کرسیها، پیشنشستها و همایشهای نیمروزه فراوانی در دانشگاههای مختلف مانند دانشگاه علامه، دانشگاه شیراز و دانشگاه فردوسی مشهد برنامهریزی شده تا این گفتگوها استمرار داشته باشد».
وی در خصوص آمار مقالات اعلام کرد: «تاکنون بیش از ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که تعداد زیادی از آنها مربوط به همایش افغانستان است».
رویکرد بینالمللی و فضای باز علمی
معاون پژوهش مؤسسه امام خمینی(ره) بر وجهه بینالمللی این رویداد تأکید کرد و گفت: «نشستهای بینالمللی ما با ونزوئلا آغاز شده و تاکنون دو یا سه نشست برگزار گردیده است. همچنین چندین نشست دیگر در کشورهای عراق و مالزی برنامهریزی شده و این گفتگو وجهه بینالمللی خود را پیدا میکند».
ایشان با تأکید بر فضای کاملاً علمی و آزاد همایش اظهار داشت: «این گفتگوها آزاد خواهد بود؛ در برخی از دانشگاهها توافق شده که مخالفان و ناقدان علوم انسانی اسلامی نیز حضور یافته و آزادانه صحبت کنند. دانشجویان نیز تحت عنوان "تریبون آزاد" میتوانند نظرات خود را بیان کنند. بنابراین، گفتگو کاملاً علمی و بدون هرگونه حاشیه خواهد بود».
پرهیز از کلیگویی و تمرکز بر مباحث تخصصی
دکتر ابراهیم پور در پایان با بیان اینکه در کنار همایش، برنامه بزرگداشتی برای خدمات علمی و غیرعلمی علامه مصباح(ره) نیز برگزار میشود، خاطرنشان کرد: «هرچند عنوان همایش عام است، اما هدف، کلیگویی و تکرار مباحث گذشته نیست. برنامهریزی ما به گونهای است که چندین همایش تخصصی در دل یک همایش برگزار میشود».
وی افزود: «به گروههای علمی توصیه کردهایم که کار خود را یک همایش مستقل در نظر بگیرند و با گروههای متناظر خود در مراکز علمی دیگر ارتباط برقرار کرده و گفتگوهای تخصصی را شکل دهند. پنلهای روز همایش نیز به همین صورت تخصصی خواهند بود. خوشبختانه مراکز علمی فعال در زمینه علوم انسانی اسلامی، یافتهها و نظریههای جدیدی دارند و حرفهای نو برای گفتن و شنیدن فراوان است».
