به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله حافظ سید ریاض حسین نجفی، رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، در سخنرانی به مناسبت هفته وحدت گفت که ماه ربیعالاول ماه بزرگی و برکت است. این ماه مقدس، ماه میلاد پیامبر اکرم(ص) است.
وی افزود که ۱۲ ربیعالاول برای اهل سنت و ۱۷ ربیعالاول برای اهل تشیع معتبرترین تاریخ تولد پیامبر(ص) است، اما هر دو مکتب بر این توافق دارند که این ماه مقدس، ماه میلاد رسول اکرم(ص) است.
آیتالله نجفی تأکید کرد که امام خمینی(ره) با وجود اختلاف در تاریخها، برای ایجاد وحدت امت اسلامی، پیشنهاد کردند که این روزها از ۱۲ تا ۱۷ ربیعالاول به عنوان هفته وحدت برگزار شود و این پیام هنوز راهنمای ماست.
وی ادامه داد که در پاکستان طی ماه ربیعالاول، همایشهای اتحاد و وحدت برگزار میشد و در کنفرانسهای سیرت النبی، علما شیعه و سنی با هم سخنرانی میکردند و پیام وحدت را منتشر میکردند، اما متأسفانه این سنت به مرور کمرنگ شده است.
آیتالله ریاض نجفی تأکید کرد که باید اهل تشیع در ۱۲ ربیعالاول در کنفرانسهای اهل سنت شرکت کنند و اهل سنت در ۱۷ ربیعالاول در کنفرانسهای اهل تشیع حضور یابند تا هر دو مکتب بتوانند با همکاری هم اتحاد و وحدت را در جامعه شیعه و سنی تقویت کنند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما