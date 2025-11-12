کنفرانس «وحدت امت» با موضوع آزمون در میدان غزه در پاکستان برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فیصلآباد پاکستان، کنفرانس «وحدت امت» با موضوع «آزمون امت در میدان غزه» روز سهشنبه، ۱۱ نوامبر برگزار شد. این رویداد در سالن همایشها و رویدادهای بلو لیگون با حضور جمعی از علمای دینی و فعالان امت اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام سید جواد نقوی رئیس تحریک بیداری امت مصطفی (ص) در پاکستان در این کنفرانس حضور یافت و بر پیام وحدت و همکاری میان جوامع اسلامی تأکید کرد.
همچنین عالم پاکستانی، رسول اویسی، با حضور در این کنفرانس به سخنرانی پرداخت و بر اهمیت همبستگی مسلمانان در حمایت از مردم غزه و مقابله با چالشهای پیش روی امت اسلامی تأکید کرد.
.........
پایان پیام
نظر شما