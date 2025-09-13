  1. صفحه اصلی
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از مقام معظم رهبری تشکر کرد

۲۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۲
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از مقام معظم رهبری در توئیتی بابت تمدید ماموریت خود، تشکر و قدردانی کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از مقام معظم رهبری در توئیتی بابت تمدید ماموریت خود، تشکر و قدردانی کرد. 

متن توئیت دبیرکل به شرح زیر است: 

بر خود فرض می‌دانم از الطاف حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله العالی که بار دیگر این حقیر را مامور به خدمت در عرصه پربرکت تقریب نمودند، صمیمانه سپاسگزاری کنم.

این امانتی است سنگین که تنها با توکل بر خدا و رهنمودهای ایشان و کمک همکاران، در مسیر وحدت امت اسلامی پیش خواهیم برد.

ان شاءالله
