با احترام، به استحضار میرساند با توجه به توسعه روشهای نوین کمکباروری در درمان بیماران نابارور و انجام پژوهشهای جدید در این خصوص مستحدثات علمی مطرح میگردد که لازمه ورود فقه پویای شیعی به جهت پاسخ میباشد؛ با افزایش سن در بانوان ضمن کاهش ظرفیت تخمدانی، آسیبهای وارده به سیتوپلاسم (بخش مایع درونی تخمک) موجب کاهش قدرت باروری میگردد.
بههمین منظور در راستای افزایش قدرت باروری بخشی از سیتوپلاسم توسط سوزن از تخمک زن جوانی استخراج و در درون همان سوزن با اسپرم مرد ترکیب و به درون تخمک بانوان سالمند تزریق میشود. مستندات ارائه شده در مقالات علمی بیانگر این موضوع میباشد که این روش موجب ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش موفقیت در لقاح و ایجاد جنین میگردد لازم به ذکر است که بخش اندکی از عوامل وراثتی در سیتوپلاسم تخمک وجود دارد(کمتر از یک درص) که با این روش امکان انتقال آن وجود دارد. با توجه به موارد ذکر شده، سوالات شرعی ذیل از محضر عالی استدعا دارد:
۱- آیا بهکارگیری چنین روشی در درمان زوجین نابارور جایز میباشد؟
۲- در صورت جواز، تولد فرزند از زن دیگری که بخشی از میتوکندری او اخذ شده است، چه نقشی در مادری خواهد داشت؟»
۱- عمل مذکور اگر موجب لمس یا نظر حرام نشود، جایز است.
۲- مادر فرزند همان زنی است که کودک را به دنیا آورده است و زن صاحب میتوکندری، نقش مادری ندارد.»
