به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت معارف(آموزش و پرورش) حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد که در زلزله اخیر افغانستان ۲۶۸ دانشآموز جان باختند.
این وزارت خانه در آخرین گزارش خود گفته است بر اثر زلزله شدید در شرق افغانستان تعداد ۸۶۲ دانشآموز دیگر زخمی و ۲۰۰هزار دانشآموز از تحصیل باز ماندهاند.
وزارت آموزش و پرورش طالبان با اعلام اینکه ۵۳ مدرسه به صورت کامل و ۲۵۳ مدرسه به صورت جزئی تخریب شده است، خواستار بازسازی هرچه سریعتر این مراکز و ادامه تحصیل دانشآموزان شده است.
این وزارت اضافه کرد که بسیاری از دانشآموزان زلزلهزده از مشکلات جسمی و روحی رنج میبرند و نیاز فوری به رسیدگی دارند.
گفتنی است زمینلرزه شامگاه ۹ شهریور و پسلرزههای آن در شرق افغانستان جان دستکم ۲۲۰۰ نفر را گرفت و هزاران خانه را ویران کرد و بر اساس گزارش سازمان نجات کودکان، حدود ۲۶۰ هزار کودک را تحت تأثیر قرار داد.
