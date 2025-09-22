به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی مقام استان بلخ افغانستان اعلام کرده است که با حمایت مالی کشور ازبکستان، ساخت یکی از بزرگترین مدارس علمی در سطح آسیا در این استان آغاز خواهد شد. به گفته او، در جلسهای با حضور استانداران، فرماندهان امنیتی و سایر مسئولان بخش شمال، تصمیم گرفته شده تا امکانات آموزشی گستردهای برای نسل جوان فراهم شود.
اما این خبر در کنار جنبه امیدوارکنندهاش، یک تناقض تلخ را به ذهن متبادر میسازد: چگونه میتوان از ایجاد بزرگترین مرکز علمی در سطح آسیا سخن گفت، در حالیکه طالبان همچنان دختران و زنان افغانستان را از تحصیل محروم کردهاند؟ سیاستی که نه تنها با عقلانیت و منطق آموزشی در تضاد است، بلکه حتی پشتوانه دینی محکمی نیز ندارد. بسیاری از علمای فقه جعفری و فقه حنفی بارها تأکید کردهاند که اسلام تحصیل علم را برای زنان و مردان یکسان توصیه کرده و هیچ توجیهی برای چنین محدودیتها وجود ندارد.
پیامدهای این طرز تفکر بسته و غیرمنطقی طالبان تنها به عرصه آموزش محدود نشده است. نمونه بارز آن، ماجرای زلزله ویرانگر استان کنر افغانستان بود؛ جایی که زنان بسیاری امکان درمان نیافتند، چراکه طالبان اجازه ندادند پزشکان مرد به درمان بیماران زن بپردازند، و در عین حال فعالیت پزشکان زن نیز بهشدت محدود بود.
حتی گزارشهای رسمی حکایت از آن داشت که در برخی موارد، اجساد زنان گرفتار زیر آوار اجازه نداشت توسط مردان خارج شود؛ اقدامی که در شرایط بحرانی و نیاز فوری به نجات، جانهای بسیاری را بهطور غیرضروری گرفت.
در حالیکه پروژههایی چون مدرسه علمی استان بلخ افغانستان میتواند فرصت بزرگی برای پیشرفت نسل آینده افغانستان باشد، واقعیت تلخ این است که نیمی از جامعه ــ یعنی زنان و دختران ــ از این دستاوردها محروماند.
چنین تناقضی نشان میدهد که توسعه واقعی و پایدار تنها زمانی محقق خواهد شد که نگاه محدود طالبان نسبت به زنان و آموزش تغییر کند و درهای علم و دانش برای همه شهروندان کشور، بدون تبعیض جنسیتی، گشوده شود.
...
پایان پیام/
نظر شما