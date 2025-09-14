به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، نشست خبری برنامه‌های «روز قم» به مناسبت سالروز ورود پر خیر و برکت حضرت معصومه(س) در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد. در این نشست، مهندس پیام جوادیان، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری قم، ضمن اشاره به رسالت این سازمان در تکریم این ایام، به تشریح برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اقدام پرداخت.

انسجام‌بخشی به فضاسازی شهری با تشکیل «کمیته تخصصی تبلیغات شهری» مهندس جوادیان در ابتدای سخنان خود از تشکیل «کمیته تخصصی تبلیغات شهری» در شهرداری قم خبر داد. هدف از این کمیته، انسجام فضاسازی‌های شهری و یکسان‌سازی تبلیغات محیطی است. وی توضیح داد که پیش از این، مناطق هشت‌گانه، سازمان سیما منظر، اداره کل روابط عمومی و سازمان فرهنگی به‌صورت جداگانه اقدام به فضاسازی می‌کردند که از نظر تبلیغات شهری روش درستی نبود و عدم هماهنگی در طرح‌ها مشهود بود. این کمیته با دستور شهردار قم و با حضور سازمان فرهنگی، سازمان سیما منظر، اداره کل روابط عمومی و نماینده معاونت خدمات شهری تشکیل شده و کلیه فضاسازی‌ها پس از تصویب در این کمیته به‌صورت مشترک در سطح شهر انجام می‌شود . به گفته وی، فضاسازی‌ها و تبلیغات محیطی در زمینه «روز قم» و «هفته قم» از روز گذشته آغاز شده است.

مسئولیت جهانی معرفی قم و تقدیر از ثبت «روز قم» مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری قم، ثبت رسمی «روز قم» در تقویم کشور را اقدامی بسیار خوب و شایسته دانست و تأکید کرد که وظیفه معرفی قم به تمام دنیا و جهان تشیع در این روز، تنها بر عهده شهرداری نیست، بلکه مسئولیت سنگین همه دستگاه‌ها از جمله آستان مقدس، سازمان میراث فرهنگی و اداره کل ارشاد است.

نویدهای خوش برای شهروندان قمی: از «باغ سالاریه» تا ورودی‌های شکیل شهر جوادیان در ادامه به چندین پروژه عمرانی و خدماتی مهم اشاره کرد:

تحقق «باغ سالاریه» پس از سال‌ها مطالبه: وی از توافق نهایی و موفقیت‌آمیز برای احداث «باغ سالاریه» خبر داد که مطالبه‌ای دیرینه از سوی متخصصین، هنرمندان و مردم قم بود . پس از مذاکرات طولانی با دانشگاه امام صادق (ع) و شرکت طادر، حدود ۲۸ هزار متر مربع (۲.۸ هکتار) از زمین ۴۰ هزار متری به شهرداری واگذار شده است. با الحاق یک زمین ۱۰ هزار متری مجاور (موسوم به زمین چهار دیواری موتوری)، یک بوستان نزدیک به ۴ هکتار در کنار میدان دفاع مقدس یا میدان سالاریه ایجاد خواهد شد. این پارک شامل شهر بازی نوستالژیک سالاریه، پارکینگ سه طبقه با ظرفیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ خودرو، سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه و سالن فرهنگی خواهد بود. وی پیش‌بینی کرد که عملیات اجرایی کاشت فضای سبز و ایجاد پارک در همین سال و پس از نهایی شدن انتقال سند قطعی، آغاز شود . زیباسازی و نصب المان‌های شکیل در پنج ورودی شهر قم: مهندس جوادیان از تکمیل و نصب المان‌های زیبا و شکیل در ورودی‌های شهر قم خبر داد. پس از نصب سردر ورودی از سمت عوارضی در سال گذشته، دومین سردر ورودی بزرگ در جاده اراک، با معماری اسلامی و سنتی و نورپردازی زیبا، اخیراً تکمیل شده است . سردرهای ورودی جعفریه، اصفهان و کاشان نیز در دستور کار قرار دارند و تا پایان سال جاری مزین خواهند شد تا این خواسته برحق مردم محقق شود. پروژه «خانه ایرانی»: وی به پروژه «خانه ایرانی» در تقاطع بلوار معلم و بلوار جعفر طیار (ع) اشاره کرد که در زمینی بلااستفاده به مساحت ۴۵۰ متر مربع، یک بنای سنتی به سبک خانه‌های قدیمی قم، همراه با آب‌نما و فضای سبز، ایجاد شده است. این مکان به زودی برای عکاسی و استفاده مردم و زائران در اختیار قرار می‌گیرد . افتتاح «مجموعه گردشگری، پذیرایی و رفاهی آبشار»: مجموعه گردشگری، پذیرایی، تفریحی و رفاهی آبشار جنب عوارضی تهران-قم، با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی و با مشارکت سازمان به اتمام رسیده است. این مجموعه شامل فروشگاه سوغات، نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی و امکان اقامت برای زائرین و مسافرین است. رونمایی از المان‌های شهری جدید: به مناسبت «روز قم»، المان‌های شهری جدیدی از جمله المان «نقل»، المان «پلاک شهدا» و المان «کتاب مقدس» در بلوار پیامبر اعظم (ص) رونمایی خواهد شد.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تخفیفات مراکز تفریحی: مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری قم، با تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به وجود بیش از ۶۰ المان سردیس شهدای قم و در دست ساخت بودن ۱۰ المان جدید از شهدای اقتدار اشاره کرد [۷]. همچنین، بیش از ۲۰۰ المان «پلاک شهدا» با تصاویر شهدای گرانقدر استان در ورودی‌های شهر قم و کمربندی امام علی (ع) نصب خواهد شد .

وی در پایان، از تخفیفات ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اماکن تفریحی و گردشگری شهرداری قم از جمله شهر بازی فدک، غدیر، دوستان علوی و باغ پرندگان به مناسبت «روز قم» خبر داد که شهروندان و زائران می‌توانند با مراجعه از آن‌ها بهره‌مند شوند [۸].

پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران: در بخش پرسش و پاسخ، مهندس جوادیان به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفت:

شفافیت بودجه: در پاسخ به سؤال مربوط به شفافیت بودجه‌ها، مهندس جوادیان تأکید کرد که بودجه شهرداری و سازمان‌ها کاملاً شفاف است و مصوبات تصویبی در سایت قرار می‌گیرد. وی بودجه سازمان سیما منظر را ۱۷۵ میلیارد تومان اعلام کرد و توضیح داد که سازمان‌ها از نظر حقوقی مستقل هستند اما پروژه‌های شهرداری را انجام می‌دهند و لایه‌های نظارتی متعددی از جمله حسابرس و بازرس شورا وجود دارد.

دیوارنگاره‌ها: وی اعلام کرد که سالانه حدود ۲۰ دیوارنگاره بزرگ توسط هنرمندان بومی قم ایجاد می‌شود. هزینه هر متر مربع دیوارنگاره را حداقل ۲ میلیون تومان دانست. وی همچنین بیان کرد که ایجاد دیوارنگاره در تونل‌ها و زیرگذرها به دلیل مسائل ایمنی و ترافیکی ممنوع شده است و در صورت بروز تصادف، پلیس ۵۰ درصد تقصیر را متوجه شهرداری می‌داند.

دیوار زندان ساحلی: قول پیگیری وضعیت دیواره زندان ساحلی را داد .

بوستان فدک و مجموعه اقامتی: در بوستان فدک، یک مجموعه اقامتی و گردشگری شامل ۶۰ کلبه چوبی برای اقامت ارزان زائران در ۳ هکتار از این بوستان در حال ساخت است که فاز اول آن در دهه فجر رونمایی می‌شود [۱۸]. وی چاله‌های موجود در فدک را مربوط به فاضلاب ندانست و توضیح داد که این چاله‌ها برای تأسیسات برق است.

