ویدیو | پرچم فلسطین در کاراکاس برافراشته شد؛ اعلام همبستگی با مردم غزه

۲۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۰
کد خبر: 1727030
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روز ششم سپتامبر ۲۰۲۵ در منطقهی «لوس رویسس» واقع در بزرگراه «گران کاسیکه گواکایپورو» شهر کاراکاس، مراسم معناداری با عنوان «باندراسو برای فلسطین» برگزار شد. این برنامه که به ابتکار «جنبش ونزوئلایی همبستگی با فلسطین» و با پشتیبانی گروهها و جمعیتهای اجتماعی مختلف برگزار گردید، شامل برافراشتن پرچم بزرگی از فلسطین بود؛ اقدامی که نمادی از حمایت از ملت فلسطین و اعلام مخالفت با اشغالگری صهیونیستی به شمار میرود. «ماریلیون زامبرانو» خبرنگار اعزامی خبرگزاری ابنا در ونزوئلا از محل برگزاری این مراسم گزارش میدهد.
