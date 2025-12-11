به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سهشنبه ۹ دسامبر ۲۰۲۵ با حضور بیش از ۵۰ هیئت از آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا، اروپا و اقیانوسیه، «مجمع خلقها برای صلح و حاکمیت قاره آمریکای ما» در سالن ونزوئلا در مقر نظامی کاراکاس افتتاح شد؛ فضایی که هدفش ایجاد یک جنبش جهانی در برابر تهدیدات نظامی و اقتصادی ایالات متحده علیه منطقه است.
وزیر امور خارجه ونزوئلا، یوان خیل، مراسم افتتاحیه را هدایت و تأکید کرد: «تهدیدی که امروز بر دریای کارائیب سایه افکنده، تهدیدی علیه تمام قاره آمریکا، آمریکای جنوبی و همه ملتهای دارای حاکمیت در جهان است».
او در سخنرانی خود از حضور پرشور و شادمانه بیش از ۵۰۰ نماینده اجتماعی، حقوقدان، روشنفکر و عضو کمونها که برای حمایت از شعار صلح به کاراکاس آمده بودند، قدردانی کرد.
خیل یادآور شد که برای نخستین بار پس از بیش از دو قرن، تهدیدی به این عظمت ظاهر شده که قدرت اقتصادی، نظامی و رسانهای را ترکیب کرده تا یک جنگ روانی بیسابقه به راه بیندازد. در برابر آن، تأکید کرد که ملتهای جهان با قاطعیت واکنش نشان دادهاند و مسیر تحکیم صلح در ونزوئلا را حمایت کردهاند.
وزیر خارجه ونزوئلا اقدامات قهرآمیز یکجانبه واشنگتن و متحدان اروپاییاش را «تحریمهای غیرقانونی و نامشروع» خواند که هدفشان به زانو درآوردن ملت ونزوئلا بود.
او افزود: «این مرحله توسط انقلاب بولیواری به رهبری رئیسجمهور نیکلاس مادورو شکست خورد».
در جلسات مجمع موضوعاتی چون تهدید نظامی، جرایم سازمانیافته فراملی و تلاش برای احیای دکترین مونرو بررسی خواهد شد. خیل این دیدگاه را در مقابل دکترین بولیواری صلح قرار داد که انقلاب ملتها را برای دستیابی به حقوقشان ترویج میکند.
این رویداد که توسط مؤسسه سیمون بولیوار برای صلح و همبستگی میان ملتها و حزب متحد سوسیالیست ونزوئلا (PSUV) سازماندهی شده، تا پنجشنبه ۱۱ دسامبر ادامه خواهد داشت و قصد دارد به یک فضای دائمی همگرایی بینالمللی تبدیل شود. خیل تأکید کرد: «پاسخ ما به تجاوز باید حمله انقلابی، ساختن جنبشها و اقدامات عملی علیه امپریالیسم و عاملان آن باشد».
رهبران اجتماعی، روشنفکران، حقوقدانان، نمایندگان پارلمان، دانشگاهیان، هنرمندان، روزنامهنگاران، زنان، جوانان، احزاب سیاسی، کارگران، خلقهای بومی و دیگر جنبشها به کاراکاس آمدند تا تعهد جهانی به صلحی عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق بینالملل را تأیید کنند، وحدت قارهای و همکاری همبسته میان آمریکای لاتین، کارائیب و ملتهای جهان را تقویت نمایند و با جنوب جهانی و پلتفرمهای همگرایی آن گفتوگو کنند.
این نشست شامل یک مراسم فرهنگی مهم و نمایش یک مستند کوتاه و فشرده درباره ایجاد شورای ملی حاکمیت و صلح است. سپس سند سیاسی پایه مجمع قرائت و سخنرانیهای کلیدی توسط کارشناسان بینالمللی ارائه خواهد شد.
در طول روزهای برگزاری، میزگردهای موضوعی کلیدی برای تحلیل عمیق واقعیت ژئوپلیتیک برپا میشود.
محورهای بحث عبارتند از:
بولیواریسم در برابر مونروئیسم و صلح در برابر نظامیسازی آمریکای لاتین و کارائیب؛
جنگ اقتصادی و باجگیری سیاسی از طریق اقدامات قهرآمیز یکجانبه؛
صدای جهان نو در برابر جنگ شناختی و حقیقت بهعنوان قلمرو مورد مناقشه جهانی؛
کرامت انسانی و حاکمیت زیستمحیطی با تمرکز بر مهاجرت،
عدالت زیستمحیطی و مقاومت در برابر برتریطلبی جهانی.
همچنین اتحاد خلقهای جنوب جهانی برای نظمی نوین در برابر امپریالیسم و نئوفاشیسم ترویج میشود و موضوع «نسل درخشان» در برابر برچسب «نسل Z» با تأکید بر جوانی، حاکمیت و آینده مشترک بررسی خواهد شد. دیگر محورها شامل دفاع از حقوق مهاجران در برابر برتریطلبی، بیگانههراسی و نفرت؛ دفاع از مادر زمین در برابر بحران اقلیمی؛ و نظامیسازی و نئوکولونیالیسم کارائیب و آمریکای ما با عنوان «بهانه ژئوپلیتیک در برابر حاکمیت منطقهای» است.
برنامه شامل جلسه اختتامیه در روز چهارشنبه ۱۰ دسامبر با ارائه توافقات و قطعنامههاست. همچنین روز پنجشنبه ۱۱ دسامبر، کنسرت بزرگ «برای صلح و حاکمیت قاره آمریکای ما» در ایالت لا گوئیرا با حضور گروههای موسیقی منطقه کارائیب برگزار خواهد شد.
مجمع خلقها بهعنوان پلتفرمی اساسی برای ادامه افشاگری و جمعآوری صداها علیه استقرار خطرناک نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب ـ که تحت بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام میشود ـ تثبیت میشود؛ استقراری که ثبات و امنیت کل منطقه را که در سال ۲۰۱۴ توسط جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) بهعنوان «منطقه صلح» اعلام شده بود، تهدید میکند.
در این مجمع همچنین «بیانیه کاراکاس برای صلح، حاکمیت و حقیقت خلقها» اعلام خواهد شد. این نشست سهروزه در ۳۱ اکتبر گذشته به دعوت رئیسجمهور نیکلاس مادورو در مراسم اختتامیه نشست پارلمانی کارائیب بزرگ که با حضور ۱۴ کشور در کاراکاس برگزار شد، فراخوانده شده بود.
با این مجمع، تولد یک جنبش بینالمللی خلقها، ایدهها و ارادهها دنبال میشود که به جهان اعلام میکند نظمی دیگر ممکن است و صلح همراه با حاکمیت و عدالت، پرچم آن است. مادورو در اختتامیه نشست پارلمانی کارائیب بزرگ گفته بود این رویداد برای این است که بگوییم ما صلح و احترام به ونزوئلا، کلمبیا و خلقهای کارائیب میخواهیم و از اتحاد نیروهایمان برای گفتن «نه به جنگ و تهدید نظامی» به جنگطلبان سخن بگوییم؛ ما صلح میخواهیم.
