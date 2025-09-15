به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا صالح معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم اظهار کرد: سی و یکمین جشنواره بین المللی قرآن و حدیث المصطفی امسال برگزار می شود، این جشنواره هر سال پر رونق تر از سال گذشته است و شعار جشنواره سال جاری «قرآن، امت محمد(ص) و مقاومت» است. این شعار به توجه به مسائل اجتماعی و منطقه ای و تاکیدات مقام معظم بر این مسائل، انتخاب شده است.

وی ادامه داد: اولویت ما در جامعه المصطفی، توسعه دانش قرآنی است و جشنواره بین المللی قرآن و حدیث المصطفی هر سال با حضور اساتید برجسته برگزار می شود تا شاهد رقابت قرآنی در سطح جهان باشیم. همچنین از اهداف دیگر برگزاری این جشنواره، ترویج معارف قرآن و عترت، افزایش شناخت مردم از عمق قرآن و تقویت انس جامعه جهانی با قرآن است. جامعه المصطفی به دلیل ارتباطات جهانی و حضور در ۷۰ کشور جهان، این ظرفیت را دارد که پیام قرآن را با قرائت اهل بیتی به جهان انتقال بدهد.

معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی با بیان این که جامعه المصطفی به دنبال ایجاد ارتباطات و همکاری قرآنی با مجامع قرآنی از طریق جشنواره قرآن و حدیث المصطفی است، افزود: در این جشنواره علاوه بر حفظ و قرائت قرآن به مفاهیم قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه هم توجه شده است. در جشنواره رشته هایی همچون حفظ و معارف نهج البلاغه و حفظ و معارف صحیفه سجادیه هم داریم. همچنین در بخش معارفی، تفسیر بیان مقام معظم رهبری را در اولویت قرار دادیم، ۱۰ جلد از این تفسیر منتشر شده است و بخش های مربوط به سوره های حمد، برائت و مجادله در این تفسیر برای بخش معارفی سی و یکمین جشنواره بین المللی قرآن و حدیث المصطفی انتخاب شده است.

صالح با اشاره به برگزیدگان سی و یکمین جشنواره بین المللی قرآن و حدیث المصطفی اظهار کرد: به ۷۲ نفر از برگزیدگان این جشنواره، کمک هزینه سفر به عتبات عالیات اهدا می شود، حضور برگزیدگان جشنواره در قالب کاروان قرآنی المصطفی در عتبات عالیات موجب تقویت ارتباطات ایران و عراق می شود. همچنین در مراسم اختتامیه جشنواره هم از آثار قرآنی المصطفی رونمایی شد. در هر دوره از این جشنواره از یکی از شخصیت های برجسته، تجلیل به عمل می آید، در دوره های گذشته شخصیت هایی همچون آیت الله العظمی مکارم شیرازی، آیت الله العظمی جوادی آملی، آیت الله العظمی سبحانی، آیت الله مظاهری، مرحوم علامه مصباح یزدی، حجت الاسلام و المسلمین قرائتی و شهید آیت الله رئیسی مورد تجلیل قرار گرفتند. امسال هم شخصیتی که در جشنواره از او تجلیل خواهد شد، در حال انتخاب است.

وی ادامه داد: افرادی که می توانند در جشنواره بین المللی قرآن و حدیث المصطفی شرکت کنند، شامل طلاب جامعه المصطفی در داخل و خارج، فارغ التحصیلان جامعه المصطفی و قرآن آموزان موسسات و دانشگاه ها و دارالقرآن های مرتبط با جامعه المصطفی است. همچنین همسران و فرزندان طلاب جامعه المصطفی هم می توانند در این جشنواره شرکت کنند. ثبت نام جشنواره از ۱۰ شهریورماه آغاز شده است و تاکنون ۷۰۰ نفر از ۲۸ ملیت در جشنواره شرکت کردند. در دوره سی ام جشنواره بین المللی قرآن و حدیث المصطفی، ۲۲ هزار نفر از بیش از ۷۰ ملیت شرکت کردند که سه هزار نفر در داخل ایران و ۱۹ هزار نفر در خارج از ایران بودند.

معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی، سی و یکمین جشنواره بین المللی قرآن و حدیث المصطفی را دارای ۳۱ رشته مهارتی و معارفی دانست و خاطرنشان کرد: این جشنواره در داخل کشور در هفت شهر از جمله قم و مشهد و اصفهان و تهران برگزار می شود. توجه ویژه ای در این دوره به حفظ موضوعی شده است. همچنین در جشنواره رشته حفظ دعاها و مناجات را داریم. رشته سخنرانی قرآنی در جشنواره است که شرکت کنندگان باید ۱۰ دقیقه سخنرانی با محوریت قرآن داشته باشند.

