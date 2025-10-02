برگزیدگان نخستین دوره مسابقات قرآنی «زین الاصوات» تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اختتامیه نخستین دوره مسابقات قرآن «زین‌الأصوات» پیش از ظهر امروز در سالن امام کاظم(ع) مجتمع فرهنگی امام کاظم(ع) برگزار شد.

در این مراسم، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور و آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی در ایران حضور داشتند.

بر این اساس و در پایان مراسم، از برگزیدگان رشته‌های مختلف به شرح زیر تجلیل شد:

رشته قرائت تحقیق:

محمدرضا حقیقت‌فر از تهران

محمدرضا زینلی از اصفهان

مسعود موحدی‌راد از خراسان رضوی

محمدامین نوروزی از تهران

علی کبیری از تهران

رشته قرائت تقلیدی:

امیرطه قهرمان‌پور از اردبیل

سبحان عبداللهی از خراسان رضوی

محمدرضا پورصفر از آذربایجان شرقی

محمدامین نبی‌لو از تهران

محمدحسین عظیمی از مازندران

رشته قرائت دوخوانی:

مسعود شریفی و محمد محمدی از استان مرکزی

محمدرضا فقیهی‌نیا و عرفان حسن‌زاده از آذربایجان شرقی و تهران

علی اصفهانی و احمدرضا آشوری از اصفهان

محمدحسین ربیعیان و محمدرضا عباسیان از تهران

محمد اسماعیلی و بهنام رحمانی از اردبیل

