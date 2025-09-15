پس از حمله به قطر، هیچ توجیهی برای تداوم رابطه با رژیم صهیونیستی باقی نمانده است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید احمد علوی، عضو جمعیت الوفاق بحرین، تأکید کرد که رژیم صهیونیستی یک موجودیت یاغی و تروریستی است که نه به میثاقی پایبند است و نه به عهد و قانونی.
وی گفت: اکنون زمان آن رسیده که تمام کشورهایی که با این رژیم عادیسازی کردهاند، به اراده ملتهای خود گوش فرا دهند و تمام اشکال رابطه با آن را قطع کنند. پس از حمله به کشور قطر دیگر هیچ بهانهای برای ادامه این روابط باقی نمانده است؛ روابطی که حتی پس از کشتار بیش از ۶۰ هزار فلسطینی هم قطع نشد.
علوی خاطرنشان کرد: پیام رژیم در حمله به قطر این است که هیچ کشوری از تجاوزات آن در امان نخواهد بود؛ حتی کشورهایی که با آن عادیسازی کردهاند. این رژیم نه به مرزها و استقلال کشورها احترام میگذارد و نه امنیت آنها را در اولویت قرار میدهد.
وی در پایان پرسید: آیا بحرین ـ هرچند دیر ـ درک خواهد کرد که این دشمن نه قابل اعتماد است و نه میتوان به هیچ توافق یا رابطهای با آن دل بست، و تصمیم خواهد گرفت که روابطش را برای همیشه و بهطور کامل قطع کند؟
