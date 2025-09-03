به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - حجتالاسلام «محمود علیخانی» امروز دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در وبینار کشوری نمایندگان دانشگاه ادیان و مذاهب با موضوع تبلیغ ادیان و مکاتب انحرافی و نوظهور با اشاره به ظرفیتها و چالشهای فرهنگی مازندران، بر ضرورت توجه جدی به تربیت متخصصان در حوزه ادیان و فرقهها تأکید کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه مازندران استانی تلفیقی نیست اما مسائل ویژه خود را دارد، اظهار داشت: تبلیغ و فعالیت فرقهها و ادیان مختلف و عرفانهای نوظهور از چالشهای جدی این استان است که نیازمند برنامهریزی هدفمند و علمی میباشد.
وی افزود: روحانیون، طلاب، معلمان، اساتید دانشگاه و سایر فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باید آگاهی و اطلاعات خود را در این حوزهها بهروز کنند وگرنه با تهدیدهای پیچیدهای مواجه خواهیم شد.
حجتالاسلام علیخانی تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص در این عرصه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی مازندران خاطرنشان کرد: تشکیل نخستین حکومت شیعی در این خطه و شیعهبودن مردم از آغاز ورود اسلام، از افتخارات ماندگار استان به شمار میرود.
وی ۱۴ آبان، روز مازندران را برگ زرینی در تاریخ سیاسی ایران دانست و افزود: این روز باید با اجرای برنامههای علمی، فرهنگی و با مشارکت مردمی در سطح ملی گرامی داشته شود.
