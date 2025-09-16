به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان در کنفرانس «عشق به پیامبر اعظم(ص)» اظهار داشت: امروز کل بشریت زیر فشار ظلم و استبداد قرار دارد و قربانی فرهنگ عریان و ظالمانه غرب شده است.
وی افزود: غرب با شعار توسعه و پیشرفت خود جهان را فریب داده است، اما وقتی به ساحت پیامبر خاتم توهین میشود، چهره برهنه و ناپسند فرهنگ خود را آشکار میکند.
سناتور راجه عباس وضعیت غزه را بارزترین نمونه این واقعیت شوم دانست و تاکید کرد که آمریکا و اسرائیل قابل اعتماد نیستند و دوست مسلمانان نیستند بلکه دشمن آنها هستند. فرهنگ آنها سرشار از تحقیر انسانیت، ترس، خیانت و بیاحترامی است. امروز کسی که با مردم غزه نیست، با خدا هم نیست.
رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر افزود: آمریکا مستقیماً در این حمله دخیل بوده، هرچند قطر به ترامپ هواپیمایی به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار داده بود، اما رهبران مقاومت به شهادت رسیدند.
راجه ناصر در ادامه درباره وضعیت مردم آسیبدیده از سیلاب اخیر در پاکستان ابراز تاسف کرد و گفت: در این سیلاب، آرزوهای مردم شسته شد و افراد ناتوان و بیپناه در معرض خطر قرار گرفتند، اما به دلیل ناکارآمدی و بددیانتی حکومت، هیچ کس به حال آنها رسیدگی نکرد.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما