به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مایکل هیگینز» رئیس جمهور ایرلند، در واکنش به گزارش اخیر سازمان ملل که اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در نوار غزه متهم کرده، خواستار اخراج این کشور و دولت‌هایی شد که آن را به سلاح تجهیز می‌کنند.

هیگینز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: این گزارش سندی بسیار مهم است، به‌ویژه آن‌که رئیس گروه تهیه‌کننده آن، پیش‌تر ریاست گروه تحقیق درباره رواندا را بر عهده داشته است. گزارش به‌روشنی نشان می‌دهد که چهار مورد از اقدامات اصلی مندرج در کنوانسیون ۱۹۴۸ درباره نسل‌کشی تحقق یافته‌اند.

وی افزود که گزارش فراتر رفته و به مواردی از «تحریک به نسل‌کشی» اشاره کرده و نام مقاماتی را ذکر کرده است که از زبان‌هایی استفاده می‌کنند که مشوق ارتکاب چنین جنایاتی است.

رئیس‌جمهور ایرلند با اشاره به قربانیان غیرنظامی در غزه گفت: وقتی به کسانی فکر می‌کنیم که دیروز و امروز کشته شدند، درمی‌یابیم که نیمی از آن‌ها زنان و کودکان هستند.

هیگینز همچنین از سکوت برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت: اتحادیه اروپا در حالی که برخی اعضای قدرتمندش در برابر تصاویر کودکان نحیف و رنج‌دیده سکوت می‌کنند، با دشواری جدی در حفظ انسجام خود مواجه خواهد شد.

او با استناد به گزارش سازمان ملل، به تخریب ۹۰ درصدی واحدهای مسکونی در غزه، نابودی مراکز آموزشی، درمانی و حتی مراکز باروری اشاره کرد و گفت: به‌عبارتی، آن‌ها خودِ تولد را هدف قرار داده‌اند.

هیگینز در پایان از جامعه جهانی خواست تا فشارها بر اسرائیل را افزایش دهد و برای پایان دادن به این کشتار و نجات جان غیرنظامیان اقدام فوری صورت گیرد.

