برگزاری مسابقه کتابخوانی با حضور گسترده جوانان در استان بامیان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریاست اطلاعات و فرهنگ استان بامیان افغانستان روز گذشته میزبان مسابقه‌ای بزرگ در حوزه کتابخوانی بود که با حضور پرشور بیش از ۸۰۰ جوان از این استان برگزار شد.

مسئولان برگزارکننده هدف از این برنامه را افزایش معلومات دینی جوانان و آشنایی آنان با قانون امر به معروف عنوان کردند.

در این رقابت، شرکت‌کنندگان به پرسش‌هایی پیرامون مباحث دینی، فرهنگی و اجتماعی پاسخ دادند.

مسئولان این اداره اعلام کردند که برای ۲۵ نفر از برگزیدگان که بالاترین نمرات را کسب کنند، جوایزی در نظر گرفته شده است. این جوایز شامل لپ‌تاپ، گوشی همراه و لباس می‌شود.

مقام‌های محلی استان بامیان افغانستان با تأکید بر اهمیت چنین برنامه‌هایی، ابراز امیدواری کردند که این مسابقه انگیزه‌ای تازه برای گرایش جوانان به مطالعه، تعمیق باورهای دینی و افزایش سطح آگاهی اجتماعی آنان باشد.

به گفته شرکت‌کنندگان، این رقابت علاوه بر ایجاد فضایی علمی و رقابتی سالم، فرصتی برای تبادل افکار و تقویت فرهنگ مطالعه در میان جوانان استان بامیان افغانستان به شمار می‌رود.

