به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ شعبه جدید دارالقرآن الکریم عالی و تخصصی «اسراء» در شهر سیغان استان بامیان افغانستان افتتاح شد و فعالیت‌های آموزشی و قرآنی خود را رسماً آغاز کرد.

این نهاد قرآنی با حضور و تدریس استاد ارجمند، امین فیاض، به‌منظور تقویت مبانی معارف اسلامی و پرورش نسل قرآنی در جامعه آغاز به فعالیت کرده است.

همچنین باید در نظر داشت که ایجاد چنین مراکزی در شرایط کنونی افغانستان، به‌ویژه در مناطق شیعه‌نشین مانند بامیان، گامی مهم برای حفظ و گسترش فرهنگ قرآنی و دینی است.

برگزارکنندگان از علما، فرهنگیان، خیرین و عموم مردم دعوت کردند تا با حمایت و پشتیبانی از این نهاد دینی، زمینه شکوفایی بیش از پیش فعالیت‌های قرآنی و دینی در منطقه را فراهم سازند.

دارالقرآن اسراء بخشی از شبکه دارالقرآن‌های شیعیان افغانستان است که همواره در کنار آموزش دینی، نقشی پررنگ در ارتقای آگاهی مذهبی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفا کرده‌اند.

مسئولان این مرکز تأکید دارند که با توکل بر خداوند متعال و در پرتو تعالیم قرآن کریم و اهل‌بیت(ع)، راه خدمت به جامعه اسلامی را با استواری ادامه خواهند داد.

