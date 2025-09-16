  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

اهتزاز پرچم ایران سرافراز در مدارس گیلان

۲۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۲
کد خبر: 1727826
اهتزاز پرچم ایران سرافراز در مدارس گیلان

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: در راستای اجرای طرح «ایران سرافراز»، پرچم ایران با هدف تقویت غرور ملی دانش‌آموزان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید روز دوشنبه (۲۴ شهریور) همزمان با سراسر کشور در مدارس گیلان به اهتزار درآمد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - «نرگس دستیار» مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان روز دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در جریان اجرای طرح «ایران سرافراز»، اظهار کرد: در این مراسم که در همه مدارس استان برگزار شد، دانش‌آموزان همزمان با خواندن سرود ملی ایران، پرچم سه رنگ کشورمان را به اهتزاز درآوردند و در ادامه جورچین نقشه ایران را تکمیل کردند. 

وی افزود: این اقدام نمادین سبب حس همبستگی و عشق ورزیدن به نمادهای ملی می‌شود و همه تکلیف داریم تا وحدت و همدلی را در جامعه نهادینه کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با تأکید بر اهمیت برگزاری مراسم آغازین در مدارس گفت: تعمیق شعائر مذهبی و ارزش‌های ملی و ارائه یک کشور متحد به جهانیان از دل مدارس آغاز می‌شود و ضروری است دانش‌آموزان عشق به وطن را از آغازین روزهای مدرسه فرا گیرند.

دستیار با اشاره به تأکیدات سند تحول بنیادین بر پرورش انسان تمام ساحتی تصریح کرد: تربیت دانش‌آموزانی با وجوه متنوع علمی، فرهنگی، دینی و علاقه‌مند به سرافرازی کشور از برنامه‌های آموزش و پرورش در نیل به اهداف سند تحول بنیادین است.

گفتنی است، حدود چهار هزار مدرسه در گیلان آماده حضور دانش‌آموزان گیلانی در سال جدید تحصیلی هستند.  

‐----------------------

پایان پیام/۳۴۴

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha