اهتزاز پرچم ایران سرافراز در مدارس گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - «نرگس دستیار» مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان روز دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در جریان اجرای طرح «ایران سرافراز»، اظهار کرد: در این مراسم که در همه مدارس استان برگزار شد، دانش‌آموزان همزمان با خواندن سرود ملی ایران، پرچم سه رنگ کشورمان را به اهتزاز درآوردند و در ادامه جورچین نقشه ایران را تکمیل کردند.

وی افزود: این اقدام نمادین سبب حس همبستگی و عشق ورزیدن به نمادهای ملی می‌شود و همه تکلیف داریم تا وحدت و همدلی را در جامعه نهادینه کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با تأکید بر اهمیت برگزاری مراسم آغازین در مدارس گفت: تعمیق شعائر مذهبی و ارزش‌های ملی و ارائه یک کشور متحد به جهانیان از دل مدارس آغاز می‌شود و ضروری است دانش‌آموزان عشق به وطن را از آغازین روزهای مدرسه فرا گیرند.

دستیار با اشاره به تأکیدات سند تحول بنیادین بر پرورش انسان تمام ساحتی تصریح کرد: تربیت دانش‌آموزانی با وجوه متنوع علمی، فرهنگی، دینی و علاقه‌مند به سرافرازی کشور از برنامه‌های آموزش و پرورش در نیل به اهداف سند تحول بنیادین است.

گفتنی است، حدود چهار هزار مدرسه در گیلان آماده حضور دانش‌آموزان گیلانی در سال جدید تحصیلی هستند.

