صنعا: پاسخ یمن به دشمن صهیونیستی در راه است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «هاشم احمد شرف الدین» سخنگوی دولت تغییر و سازندگی صنعا گفت: دشمن صهیونیستی عصر سهشنبه در ادامه سیاست حمله به تاسیسات حیاتی و غیرنظامی یمن با هدف تحت فشار قرار دادن ملت یمن، استان الحدیده و بندر الحدیده را هدف تجاوزات هوایی قرار داد.
وی افزود: ملت مبارز و مؤمن یمن تسلیمشدن در برابر جنایتکاران را نمیشناسد و از مواضع دینی و اخلاقی و انسانی خود دست نخواهد کشید و تحت هر شرایطی به حمایت کامل خود از ملت فلسطین در غزه و سرتاسر فلسطین ادامه خواهد داد.
«هاشم شرف الدین» ادامه داد: حملات مکرر به بنادری که بارها دشمن نابودی کامل آنها را اعلام کرده بود، دلیلی کافی بر آنکه ملت یمن شکستناپذیر است و مردان راستین که با وفاداری برای خدمت به ملت یمن تلاش میکنند، هیچگاه اجازه نخواهند داد دشمن به اهدافش برسد.
سخنگوی دولت صنعا، بر حق یمن در دفاع از خود و سرزمین خود و مقابله با تجاوزات دشمن و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین امنیت ملی با تمام ابزارهای موجود تاکید کرد و گفت: این حملات وحشیانه هیچگاه ملت یمن را از موضع اصولی خود در حمایت از غزه بازنخواهد داشت.
