به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یوسف الخاجه، از رهبران جمعیت وعد بحرین، با اشاره به پنجمین سالگرد امضای توافقنامه عادی‌سازی روابط میان دولت بحرین و رژیم صهیونیستی، این توافق را توافق ذلت و ننگ خواند که ملت بحرین در همه اقشار و جریان‌های خود آن را رد کرده است.

وی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد: ملت بحرین سابقه‌ای طولانی و روشن در دفاع از آرمان فلسطین، حمایت از آن با همه ابزارها و مخالفت با اشغالگری دارد.

الخاجه افزود: پس از همه این کشتارها، ویرانی‌ها، گرسنگی‌ها، تجاوزها به سرزمین‌های عربی، نقض حاکمیت‌ها، مخالفت جامعه جهانی، قطع روابط برخی کشورها و خیزش ملت‌ها ـ حتی در کشورهای هم‌پیمان ـ آیا وقت آن نرسیده است که دولت بحرین روابط خود را با این رژیم قطع کند؟

