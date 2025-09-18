  1. صفحه اصلی
انتقاد استاد علی دوانی از بی‌توجهی حوزه‌ها به مقتضیات زمان در مقایسه با روش علمی شیخ طوسی

۲۷ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۴
کد خبر: 1728569
انتقاد استاد علی دوانی از بی‌توجهی حوزه‌ها به مقتضیات زمان در مقایسه با روش علمی شیخ طوسی

استاد علی دوانی با اشاره به تلاش‌های سترگ شیخ طوسی در دفاع از مکتب اهل‌بیت(ع) در برابر هجمه‌ها و شبهات قرن پنجم هجری، از سهل‌انگاری و سکوت برخی مسئولان علمی و حوزوی در روزگار کنونی انتقاد کرده و تأکید نمود: امروز با وجود نیازهای گسترده و تهدیدهای فکری و فرهنگی، حوزه‌های علمیه همچنان در فضای هزار سال پیش باقی مانده‌اند و به خواسته‌های نسل جدید بی‌توجه‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استاد فقید علی دوانی در بخشی از کتاب «نقد عمر» با مقایسه شرایط علمی و فرهنگی عصر شیخ طوسی با وضعیت کنونی حوزه‌های علمیه، به انتقاد از بی‌توجهی علما و متولیان دینی به نیازهای روز پرداخت.

وی یادآور شد: شیخ طوسی، این فقیه بزرگ و روشنگر قرن پنجم هجری، هرگاه احساس می‌کرد علمای اهل‌سنت یا مخالفان مکتب تشیع اصول عقاید، مبانی فقهی یا مسئله امامت و غیبت امام زمان(عج) را هدف قرار داده‌اند، بی‌درنگ به میدان می‌آمد و با نگارش کتاب‌هایی همچون تهذیب، مبسوط، الغیبة و الفهرست به دفاعی علمی و مستدل از معارف شیعه می‌پرداخت.

اما به گفته دوانی، پس از گذشت ده قرن از آن دوران، شرایط حوزه‌های علمیه به گونه‌ای دیگر رقم خورده است؛ او با تأسف می‌نویسد: «امروز با وجود خلأهای گسترده دینی و علمی در تبلیغ و تدریس، و با آنکه دشمنان اسلام و تشیع در قالب ادیان منسوخ، فرق ضاله و جریان‌های استعماری مشغول شبهه‌افکنی و انحراف‌سازی هستند، بسیاری از جانشینان شیخ طوسی نه تنها خود وارد میدان پاسخ‌گویی نمی‌شوند، بلکه کار را به دست طلاب جوان و طبقات پایین‌تر سپرده و گاه با سکوت کامل از خود سلب مسئولیت می‌کنند.»

وی همچنین با طرح پرسشی جدی تصریح می‌کند: «در برابر این هجمه‌ها چه مقامی باید مسئولیت بپذیرد و جلوی صدمات وارده بر پیکر اسلام و تشیع را بگیرد؟» او افزود: حتی زمانی که دانشمندان و مجاهدان دلسوز برای دفاع از دین قلم به دست می‌گیرند و کتاب‌ها و رساله‌هایی در رد شبهات می‌نویسند، حمایت کافی از آنان وجود ندارد؛ آثارشان نه از محل سهم امام(ع) چاپ می‌شود و نه رایگان یا ارزان در اختیار مردم قرار می‌گیرد، بلکه آنان مجبورند با هزینه شخصی و تحمل سختی‌ها این رسالت را به دوش بکشند.

استاد علی دوانی تأکید می‌کند که بسیاری از این مجاهدان گمنام در سکوت و غربت از دنیا می‌روند و آرزوهای بر زمین مانده خود را با خود به گور می‌برند.

او در ادامه یادآور می‌شود که نظام آموزشی حوزه‌های امروز نیز تفاوت چندانی با عصر شیخ طوسی ندارد و همچنان بر مدار همان متون و مباحث باقی مانده است؛ این در حالی است که قرآن کریم از «تبدل الارض غیر الارض والسموات» سخن گفته و پیامبر اکرم(ص) نیز فرموده‌اند: «نحن معاشر الانبیاء أُمرنا أن نکلم الناس علی قدر عقولهم.»

به باور دوانی، بی‌توجهی به مقتضیات زمان، نیازهای نسل جوان و پرسش‌های روز جامعه اسلامی، از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی است که امروز حوزه‌های علمیه با آن مواجه‌اند؛ در حالی‌که رسالت عالمان دین اقتضا می‌کند همانند شیخ طوسی در برابر هر شبهه و تهاجمی بایستند و با تولید آثار علمی و دینی، راه را برای هدایت مردم و حفظ مکتب اهل‌بیت(ع) هموار سازند.

منبع : نقد عمر، ج ۲، ص ۳۷۸ و ۳۷۹

