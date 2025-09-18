به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استاد فقید علی دوانی در بخشی از کتاب «نقد عمر» با مقایسه شرایط علمی و فرهنگی عصر شیخ طوسی با وضعیت کنونی حوزه‌های علمیه، به انتقاد از بی‌توجهی علما و متولیان دینی به نیازهای روز پرداخت.

وی یادآور شد: شیخ طوسی، این فقیه بزرگ و روشنگر قرن پنجم هجری، هرگاه احساس می‌کرد علمای اهل‌سنت یا مخالفان مکتب تشیع اصول عقاید، مبانی فقهی یا مسئله امامت و غیبت امام زمان(عج) را هدف قرار داده‌اند، بی‌درنگ به میدان می‌آمد و با نگارش کتاب‌هایی همچون تهذیب، مبسوط، الغیبة و الفهرست به دفاعی علمی و مستدل از معارف شیعه می‌پرداخت.

اما به گفته دوانی، پس از گذشت ده قرن از آن دوران، شرایط حوزه‌های علمیه به گونه‌ای دیگر رقم خورده است؛ او با تأسف می‌نویسد: «امروز با وجود خلأهای گسترده دینی و علمی در تبلیغ و تدریس، و با آنکه دشمنان اسلام و تشیع در قالب ادیان منسوخ، فرق ضاله و جریان‌های استعماری مشغول شبهه‌افکنی و انحراف‌سازی هستند، بسیاری از جانشینان شیخ طوسی نه تنها خود وارد میدان پاسخ‌گویی نمی‌شوند، بلکه کار را به دست طلاب جوان و طبقات پایین‌تر سپرده و گاه با سکوت کامل از خود سلب مسئولیت می‌کنند.»

وی همچنین با طرح پرسشی جدی تصریح می‌کند: «در برابر این هجمه‌ها چه مقامی باید مسئولیت بپذیرد و جلوی صدمات وارده بر پیکر اسلام و تشیع را بگیرد؟» او افزود: حتی زمانی که دانشمندان و مجاهدان دلسوز برای دفاع از دین قلم به دست می‌گیرند و کتاب‌ها و رساله‌هایی در رد شبهات می‌نویسند، حمایت کافی از آنان وجود ندارد؛ آثارشان نه از محل سهم امام(ع) چاپ می‌شود و نه رایگان یا ارزان در اختیار مردم قرار می‌گیرد، بلکه آنان مجبورند با هزینه شخصی و تحمل سختی‌ها این رسالت را به دوش بکشند.

استاد علی دوانی تأکید می‌کند که بسیاری از این مجاهدان گمنام در سکوت و غربت از دنیا می‌روند و آرزوهای بر زمین مانده خود را با خود به گور می‌برند.

او در ادامه یادآور می‌شود که نظام آموزشی حوزه‌های امروز نیز تفاوت چندانی با عصر شیخ طوسی ندارد و همچنان بر مدار همان متون و مباحث باقی مانده است؛ این در حالی است که قرآن کریم از «تبدل الارض غیر الارض والسموات» سخن گفته و پیامبر اکرم(ص) نیز فرموده‌اند: «نحن معاشر الانبیاء أُمرنا أن نکلم الناس علی قدر عقولهم.»

به باور دوانی، بی‌توجهی به مقتضیات زمان، نیازهای نسل جوان و پرسش‌های روز جامعه اسلامی، از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی است که امروز حوزه‌های علمیه با آن مواجه‌اند؛ در حالی‌که رسالت عالمان دین اقتضا می‌کند همانند شیخ طوسی در برابر هر شبهه و تهاجمی بایستند و با تولید آثار علمی و دینی، راه را برای هدایت مردم و حفظ مکتب اهل‌بیت(ع) هموار سازند.

